Pochettino contacté par Benfica ?

Libre depuis son départ de Tottenham, Mauricio Pochettino serait en contacts avec le Benfica Lisbonne.

En quête d’un entraineur de métier en vue de la saison prochaine, le prestigieux club lisboète de , qui sort d'une saison calamiteuse, a pris attache avec Mauricio Pochettino. C’est ce que révèle le quotidien lusitanien Record ce dimanche.

Pochettino est libre depuis le mois de novembre dernier et son limogeage de . Le technicien argentin prend son temps pour trouver un nouveau projet intéressant. Un séjour du côté de l’Estadio de la Luz pourrait-il l’intéresser ? Le doute est permis.

Dans ses différentes sorties dans les médias, Pochettino avait assuré qu’il n’écartait aucune option pour la suite mais que le championnat anglais reste celui qui le séduit le plus. Il y a œuvré pendant six ans (entre 2013 et 2019).

Pour réussir ce pari et faire de Pochettino le successeur de Bruno Lage, les décideurs benfiquistes seraient prêts à mettre le prix fort, en proposant un salaire des plus attrayants. S’il s’engage avec Benfica, l’ancien défenseur du PSG sera le premier entraineur étranger à y officier depuis l’Espagnol Quique Flores (2008/09).