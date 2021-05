Platini : "Mbappé-Benzema, ça va être fantastique"

L'équipe de France va se présenter à l'Euro avec une attaque de feu pour tenter de réaliser le doublé, trois ans après la Coupe du Monde.

Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Kingsley Coman, Olivier Giroud... Et donc Karim Benzema. L'équipe de France dispose d'un secteur offensif tout simplement impressionnant pour aborder l'Euro, avec en prime le retour de l'attaquant du Real Madrid après plus de cinq ans d'absence.

Interrogé par LCI, dans une interview qui sera publiée ce lundi, Michel Platini s'est notamment exprimé sur le très attendu duo entre Kylian Mbappé et Karim Benzema, qui vont être associés pour la toute première fois dans la même équipe.

"Mbappé-Benzema, ça va être fantastique, a-t-il assuré. C'est un bon joueur. On n'est pas l'avant-centre du Real Madrid toutes ces années sans être un très, très bon joueur. Tout en brillant lui-même, Benzema peut mettre encore plus Mbappé en valeur. De la même manière, il a mis en valeur Ronaldo pendant de nombreuses années, et ensuite il a explosé."

L'ancien meneur de jeu des Bleus a également pris la défense de Karim Benzema concernant la polémique autour de la Marseillaise. "Nous, on avait une génération qui ne chantait jamais la Marseillaise. Ça a commencé dans les années 90. On a commencé à regarder les joueurs : s’ils la chantaient ou non, et cela en fonction de leur couleur", rappelle-t-il.

"Ensuite, parce que l’un était plus coloré, on disait : il ne la chante pas, parce qu’il ne doit pas aimer la France. C’est faux ! Nous, on ne chantait pas, et pourtant, à cette époque, en Equipe de France on était tous blancs."

L'article continue ci-dessous

Autre débat, celui autour de l'hymne de l'équipe de France pour cet Euro, "Ecris mon nom en Bleu", écrit par le rappeur Youssoupha. "Je trouve que "Ecris mon nom en bleu", c’est une ode à l’équipe de France. C’est formidable", assure encore Platini.

"Je ne vois pas où est le problème. (...) On a bien fait chanter l’hymne de l’équipe de France en 2002 à Johnny Hallyday, et il est belge ! Donc je ne vois pas le problème. Ce ne sont pas des problèmes de la société, ce sont des problèmes de politiques peut être."

Les hommes de Deschamps feront leur entrée en lice dans la compétition le 15 juin prochain face à l'Allemagne, avant de défier la Hongrie (le 19) et enfin le Portugal (le 23), pour un remake de la finale de 2016.