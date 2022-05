Piqué : "Mbappé est plus complet qu'Haaland"

Kylian Mbappé est un joueur "plus complet" qu'Erling Haaland, selon la star du FC Barcelone Gerard Piqué, qui a décrit les deux hommes comme des gagnants potentiels du Ballon d'Or.

À 23 ans, Mbappe a déjà remporté de multiples titres en club et au niveau international, dont quatre titres de Ligue 1 et la Coupe du monde, après avoir commencé sa carrière à Monaco avant de conclure un transfert très coûteux au Paris Saint-Germain en 2017.

Haaland, quant à lui, s'est imposé comme l'un des attaquants les plus prolifiques d'Europe depuis qu'il a rejoint le Borussia Dortmund en janvier 2020, et les deux hommes sont pressentis pour des transferts à la fin de la campagne actuelle.

Mbappe ou Haaland - qui est le meilleur ?

Le Real Madrid a été cité comme la destination la plus probable pour Mbappé s'il quitte le PSG cet été, les géants français n'ayant pas encore prolongé son contrat.

Haaland est également lié à Madrid, mais Manchester City serait en tête de la course pour sa signature, et Piqué a évalué le potentiel futur des deux hommes.

Le défenseur du Barça voit bien le duo remporter un Ballon d'or respectivement à un moment donné, mais il estime que Mbappé est un joueur plus complet grâce à sa capacité à jouer à plusieurs postes différents.

"Ce sont deux des meilleurs joueurs du moment", a déclaré Piqué sur la chaîne YouTube Sky Sports The Overlap. Ils sont très jeunes et ils ont tous les deux le potentiel pour le Ballon d'Or, c'est sûr.

"Je pense que Haaland est plus un attaquant pur, très fort et qui marque beaucoup de buts. Mbappé est un joueur plus complet, il peut jouer en tant qu'ailier ou attaquant. Je n'ai pas eu l'occasion de jouer contre Haaland, j'ai joué contre Mbappé. C'est difficile de choisir."

L'Espagnol pense également que le Barca a dans son effectif deux joueurs destinés à atteindre le sommet du jeu en Pedri et Gavi.

Piqué a déclaré à propos de ses compatriotes : "Je pense que Pedri a une chance [d'être le meilleur du monde], Gavi est également très bon pour son âge.

"Nous avons de grands talents ici à Barcelone en ce moment. Ils doivent grandir et ils seront meilleurs, mais pour l'instant, ils sont très bons."

Ronaldo de United vs Ronaldo du Real Madrid

Piqué s'est ensuite exprimé sur la carrière de son ancien coéquipier à Manchester United, Cristiano Ronaldo, en comparant son passage à Old Trafford avec celui qu'il a passé au Santiago Bernabeu.

Le Portugais est revenu à Old Trafford l'été dernier après des passages réussis au Real Madrid et à la Juventus, après s'être fait connaître à Manchester entre 2003 et 2009.

A la question de savoir quelle version de Ronaldo était la meilleure entre son premier passage à United et son passage à Madrid, Piqué a répondu : "A Manchester, il était plus ailier, donc il se concentrait plus sur le spectacle, le spectaculaire. À Madrid, il a commencé à jouer en tant qu'attaquant, il était un finisseur et a marqué tellement de buts.

"Il a joué un rôle très important dans le succès du Real Madrid en remportant la Ligue des champions et plusieurs championnats. Donc, peut-être le Madrid [Ronaldo] parce qu'il a gagné plus de titres."