Pioli veut voir Ibra continuer à Milan

L’entraineur de l’AC Milan, Stefano Pioli, espère pouvoir encore compter sur Zlatan Ibrahimovic lors de la saison à venir.

En janvier dernier, Zlatan Ibrahimovic s’est engagé pour six mois avec l’ . En raison de la coupure liée au Covid-19, son séjour chez les Rossonerri a été prolongé de deux mois. Toutefois, il est peu probable qu’il rempile une nouvelle une fois à l’issue de la saison. La tendance serait à une séparation.

L’attaquant suédois avait déclaré il y a quelques jours qu’il ne se voit pas poursuivre avec l’équipe lombarde si c’est pour jouer en . Il a depuis nuancé quelque peu son discours, mais il n’y a pas eu de rapprochement avec ses dirigeants. « Je n’ai rien entendu, et je n’attends rien de toute façon », a-t-il confié après la dernière sortie des Milanais contre .

La situation est compliquée, mais au sein du club on veut croire à une issue positive. C’est le cas notamment de Stefano Pioli, le coach de l’équipe. Après avoir lui-même prolongé son bail avec les septuples champions d’ , le technicien italien a invité le Suédois à continuer son parcours avec les Rossonerri. « La contribution d'Ibra a été exceptionnelle sur le plan technique et en termes de caractère. Nous devons encore voir s'il existe la possibilité et le désir de continuer ensemble. Après le 2 août (la fin de la cette saison), nous disposerons de suffisamment de temps pour évaluer correctement la situation."

Depuis qu’il est revenu à Milan, Ibrahimovic a disputé 17 rencontres, toutes compétitions confondues. Des matches durant lesquels il s’est montré décisif à 12 reprises (8 buts et 4 assists). Lors de la dernière rencontre, il a même claqué un doublé.