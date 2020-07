Milan - Ibrahimovic encore mécontent à sa sortie

Le géant suédois a une nouvelle fois manifesté son mécontentement lors de son remplacement contre Bologne (5-1).

Cela commence à ressembler à une facheuse habitude pour Zlatan Ibrahimovic. Rarement laissé sur le terrain tout au long des 90 minutes, l'attaquant de 38 ans a déjà eu l'occasion de montrer son mécontentement à Stefano Pioli à plusieurs reprises ces dernières semaines.

Face à ce samedi, Ibra n'a pas marqué malgré le large succès des siens (5-1) - le sixième déjà depuis la reprise du championnat - et a finalement cédé sa place à l'heure de jeu à Rafael Leao. Une situation qui l'aura une nouvelle fois énervé, au point de lâcher quelques mots à son entraîneur au moment de rejoindre le banc de touche.

Pioli : "Il a dit quelque chose mais je n'ai pas compris"

Avare en explications après l'épisode, Stefano Pioli n'a pas voulu s'attarder, reconnaissant toutefois que le joueur s'était adressé à lui. "Il a dit quelque chose mais honnêtement je n'ai pas compris. Il est normal qu'il n'aime pas être remplacé."

On n'est pas obligés de pleinement le croire, d'autant que l'ancien Parisien aurait surtout demandé à ce qu'un autre attaquant soit remplacé plutôt que lui. Quoi qu'il en soit, le calendrier chargé oblige Pioli à gérer son effectif en cette fin saison. Réalité qui concerne d'autant plus Ibrahimovic, plus dans sa première jeunesse malgré une belle forme affichée ces dernières semaines, et blessé peu avant la reprise.