Pierre Ménès présente ses "excuses les plus sincères"

Le célèbre journaliste de Canal+, Pierre Ménès, a présenté ses excuses ce lundi par rapport aux accusations dont il fait objet ces derniers jours.

Pierre Ménès, l’une des figures médiatiques les plus célèbres du football français, est dans l’œil du cyclone depuis la diffusion du reportage "Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste" sur la chaine Canal+. Le journaliste de 57 ans, chroniqueur lors de l’émission du Canal Football Club, est accusé de violences sexuelles envers plusieurs de ses anciennes collègues, dont l’auteure du reportage évoqué, la journaliste Marie Portolano. Ces derniers jours, la polémique ne cesse d'enfler.

Et pour cause, la diffusion de ce documentaire, dont certaines scènes particulièrement équivoques concernant Pierre Ménès, ont été coupées au montage par Canal+. Dans celles-ci, le consultant se livre à des déclarations qui n'arrangent pas son cas. Sur les réseaux sociaux, des milliers de messages ont été publiés pour réclamer son licenciement immédiat. Il a ainsi été écarté des commentaires par le célèbre jeu vidéo FIFA. Mais ce sont surtout des excuses de sa part qui étaient attendues.

"Je regrette sans aucune ambiguïté tous ces gestes du passé"

Et mieux vaut tard que jamais, comme on dit ! Après avoir tenté de se dédouaner et d'atténuer la gravité de ses actes, Pierre Ménès est finalement revenu à la réalité ce lundi, en présentant ses excuses sur Twitter. "Depuis la diffusion du doc de Mario Portolano, beaucoup de victimes se sont exprimées notamment à mon encontre. J'écoute et je respecte cette parole libérée. Après avoir échangé avec chacune de ces victimes et après avoir lu tous vos messages sur les réseaux sociaux, je tenais à tous vous dire que je regrette sans aucune ambiguïté tous ces gestes du passé qui ne se justifiaient aucunement", explique le principal intéressé, peiné.

"J'ai causé de la peine et de la gêne à des amies sans jamais avoir eu l'intention de le faire directement ou indirectement. C'est pour toutes ces raisons que je réitère mes regrets et mes excuses les plus sincères", ajoute ensuite l'homme dont la personnalité et les avis bien tranchés divisent la toile depuis des années. Des propos plus appropriés aux circonstances et surtout nécessaires, alors que Pierre Ménès est toujours la cible de nombreuses critiques et insultes sur les réseaux.