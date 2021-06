Phillips : "Il n'y a pas de mots pour dire à quel point Bellingham est talentueux"

Le milieu de terrain de Leeds ne tarit pas d'éloges à propos de Jude Bellingham, impressionnant depuis ses débuts avec l'Angleterre.

Kalvin Phillips a déclaré qu'"il n'y a pas de mots pour décrire le talent" de Jude Bellingham, tout en insistant sur le fait que "le ciel est la limite" pour son coéquipier de l'équipe d'Angleterre.

Bellingham est devenu l'un des meilleurs jeunes joueurs du football européen. L'été dernier, le Borussia Dortmund l'a acheté à Birmingham City pour 21 millions de livres (environ 25 millions d'euros).

Les performances du jeune homme de 17 ans sous le maillot de Dortmund ont attiré l'attention de Gareth Southgate, qui l'a déjà sélectionné trois fois en équipe d'Angleterre, dont la dernière fois pour ses débuts en équipe nationale contre l'Autriche.

Le milieu de terrain de Leeds, Phillips, qui a été nommé dans la liste des 26 joueurs de Southgate pour l'Euro 2020 aux côtés de Bellingham, a été époustouflé par les capacités et le niveau de maturité de l'adolescent avec les Three Lions.

Phillips a confié à talkSPORT son admiration pour Bellingham : "Je n'ai certainement pas (vu) un jeune de 17 ans aussi talentueux que lui. Pour être honnête avec vous, je ne pense même pas être aussi doué que lui. C'est un grand joueur, un grand garçon aussi et il a le monde à ses pieds.

"Honnêtement, il n'y a pas de mots pour décrire son talent, comme vous pouvez le voir tout au long de sa carrière à Birmingham et ensuite à Dortmund, ce qui est un grand changement pour un joueur si jeune.

"La façon dont il s'est comporté lors de certains matches de la Ligue des champions contre Manchester City, au plus haut niveau, c'est comme s'il était déjà prêt à être là.

"Pour un garçon aussi jeune, 17 ans, vous le regardez et vous n'arrivez pas à croire qu'il a 17 ans, vous n'arrivez pas à le croire parce qu'il est si grand, si fort, si puissant. C'est un garçon très gentil aussi, donc c'est agréable de côtoyer un jeune garçon qui se débrouille si bien et maintenant le ciel est la limite pour lui."

Après la victoire 1-0 en amical contre l'Autriche, Southgate a donné l'indication la plus claire à ce jour que Bellingham pourrait être titulaire lors de l'ouverture du championnat d'Europe contre la Croatie dimanche prochain.

"Il n'est pas seulement là pour l'expérience, a déclaré Southgate aux journalistes. Vous avez vu ce dont il est capable, nous l'avons vu pour le Borussia Dortmund, notamment en Ligue des champions.

L'article continue ci-dessous

"Tout le groupe le respecte, il a une grande humilité, mais il rivalise à l'entraînement comme s'il était avec eux depuis le premier jour, ce qui est une excellente mentalité à avoir."

Bellingham est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de Birmingham à l'âge de 16 ans et 28 jours en août 2019, et a participé à 44 matchs pour le club avant de rejoindre Dortmund - le club de Championship a ensuite retiré son maillot n°22.

L'international anglais a accumulé 46 autres apparitions en équipe première pour Dortmund en 2020-21, les aidant à remporter la coupe d'Allemagne et à s'assurer une place parmi les quatre premiers de la Bundesliga.