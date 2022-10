Phil Foden bat un record de Messi avec son triplé lors du derby

L’international anglais Phil Foden a réussi à effacer une marque détenue par Lionel Messi en claquant un triplé lors du derby de Manchester.

Phil Foden a battu ce dimanche le record de Lionel Messi en devenant le plus jeune joueur à marquer 50 buts sous la direction de Pep Guardiola grâce à son doublé dans le derby de Manchester.

Avec son deuxième but de la partie, un but consécutif à un contre bien mené, Foden a inscrit son 50e but dans toutes les compétitions pour Manchester City.

Foden dépasse Messi

À seulement 22 ans et 127 jours, Foden est donc devenu le plus jeune joueur de Pep Guardiola à atteindre la barre des 50 réalisations. Il dépasse Lionel Messi (22 ans et 162 jours) comme le plus rapide à réaliser cet exploit.

twitter.com/@OptaJoe

Foden s'est offert un triplé en seconde période et a porté à 51 buts pour Manchester City. Son troisième but a porté le score à 6-1, Erling Haaland ayant également signé un triplé dans cette rencontre.

Foden espère qu'il pourra continuer à marquer et à délivrer des passes décisives à Manchester City pendant de nombreuses années encore, mais à court terme, son objectif est d’aller chercher un nouveau titre de champion et éventuellement conquérir la Ligue des Champions qu’il n’a pas encore gagnée.

Une autre stat impressionnante

En plus d’avoir fait mieux que Messi, Foden a affiché une autre statistique impressionnante au sortir de cette rencontre face à MU. Il a réussi 21 des 22 passes qu’il a tentées.