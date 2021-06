Peter Bosz raconte les coulisses de son arrivée à l'OL

Successeur de Rudi Garcia à l'Olympique Lyonnais, Peter Bosz s'est confié sur les coulisses de son arrivée en France, pour la radio RMC, mardi soir.

Successeur de Rudi Garcia à l'Olympique Lyonnais, Peter Bosz aura pour mission d'apporter un vent nouveau chez les Gones. Réputé pour la qualité du jeu déployé par ses équipes, l'ancien coach du Bayer Leverkusen devra aussi permettre au club français de retrouver une place en Ligue des Champions, laquelle échappe depuis deux ans.



Mardi soir, au micro de la radio RMC, le Néerlandais s'est confié sur les coulisses de son arrivée en France. "On m’a donné un coup de fil il y a une semaine, il n’y avait pas eu de contact auparavant. On a parlé une heure et demie via Zoom", a d'abord expliqué le technicien, qui s'est entretenu avec l'ensemble du board lyonnais.

"J’ai vu ce grand club avec des supporters très chaud, un super stade"

"Je suis rentré aux Pays-Bas, puis en France, et je suis retourné sur mon lieu de vacances. J’ai parlé avec Juninho, le président Aulas, avec Vincent Ponsot. J'ai eu les trois au téléphone", a raconté Peter Bosz. Alors qu'il s'apprête à découvrir un nouveau championnat, le principal intéressé s'est dit fier d'avoir été choisi.

"Je suis très fier et content d’être l’entraîneur de Lyon, c’est un très grand club. J’ai vu ce grand club avec des supporters très chauds, un super stade", s'est-il félicité. En fin de semaine dernière, il s'était exprimé face à la presse, présentant dans les grandes largeurs ses principes et ses idées. Sans surprise, il prône un football offensif.

"J'ai une philosophie offensive, attractive. On joue pour les supporters et pas pour nous-mêmes. Mais ça dépend bien sûr des joueurs. Il est trop tôt pour parler d'un système, je dois d'abord voir l'effectif, mais j'aime le foot offensif avec de bons joueurs, intelligents et avec une bonne technique", avait alors assuré le nouvel entraîneur de l'OL.