Peter Bosz fan de la méthode… Sampaoli

Nouveau coach de l’Olympique Lyonnais, Bosz est un élève de l’école Cruyff mais aussi très grand admirateur de la philosophie Biela et Sampaoli.

Après les aventures contrastées de Bruno Genesio et Rudi Garcia, l’échec du projet Sylvinho, l’Olympique Lyonnais a décidé de miser sur Peter Bosz. L’ancien entraîneur de l’Ajax Amsterdam a enfilé son nouveau costume depuis début juillet et les premiers pas du Néerlandais ont ramené un peu d’enthousiasme du côté des supporters lyonnais.

Enfant biberonné à la sauce Johan Cruyff, Bosz a pour philosophie un jeu résolument porté vers l’offensive et les premiers matches amicaux de l’OL l’ont démontré. Cette saison, au Groupama Stadium, le spectacle devrait être au rendez-vous et ainsi faire plaisir au plus grand nombre. Suffisant pour gagner des titres ?

Lors de la finale de la Ligue Europa entre l’Ajax et Manchester United, José Mourinho avait déclaré que les « équipes qui jouent comme celle de Bosz font le spectacle mais ne gagnent pas à la fin ». Dans L’Equipe, le nouvel homme fort est conscient que sa philosophie accorde une grande importance aux risques mais ne bougera pas d’un iota.

"D'accord car tu presses, tu joues avec de l'espace derrière ta défense, admet l’entraîneur dans le quotidien sportif. Mais j'ai vu des matches l'an passé du Bayern qui pressait très haut avec son entraîneur Hansi Flick, - c'était peut-être le meilleur foot d'Europe - et combien de fois Neuer (le gardien) a pris le ballon? Presque jamais. À l'époque de Guardiola au Bayern, il y a des matches où Neuer n'a pas touché la balle! Donc c'est possible."

Assurant que sans philosophie de jeu il est compliqué de faire adhérer ses joueurs à ses principes, Peter Bosz est revenu sur les modèles de coaching qui l’inspirent depuis ses débuts sur un ban. Une source d’inspiration qui a souvent été du côté de… Marseille ! En effet, l’ancien joueur de Toulon est un grand admirateur des coaches argentins que sont Marcelo Bielsa et Jorge Sampaoli.

"Il y a des entraîneurs que j'aime. Je suis très curieux de voir Jorge Sampaoli à Marseille et Marcelo Bielsa à Leeds, confie-t-il. J'aime l'intensité de leurs équipes. Quand tu vois comment les attaquants et les milieux pressent à Leeds... J'aime quand on peut voir la signature d'un entraîneur. Avec Bielsa, c'est ça. Et le Séville ou le Chili de Sampaoli, c'était ça."

Quand on se rappelle de la saison de l’OM sous les ordres d’El Loco, on comprend mieux l’excitation des supporters lyonnais de voir la saison se lancer rapidement.