Pep Guardiola inquiet pour son équipe de Manchester City

Pep Guardiola a déclaré que ses joueurs de Manchester City étaient "épuisés" et a minimisé leurs chances de remporter un triplé cette saison.

L'équipe de Guardiola s'est qualifiée pour le dernier carré de la Ligue des champions cette saison et affrontera Sheffield United pour une place en finale de la FA Cup samedi. Les espoirs de City de conserver le titre de Premier League ont également été renforcés vendredi, lorsque le leader Arsenal a fait match nul avec Southampton. City pourrait donc devenir la première équipe à réaliser un triplé anglais et européen depuis que Manchester United l'a fait en 1999, mais Guardiola est pessimiste quant à ses chances d'y parvenir.

"Je vous en parlerai lorsque nous aurons gagné la FA Cup et la Premier League", a-t-il déclaré aux journalistes qui lui demandaient si son équipe pouvait réaliser le triplé. "Avant la finale de la Ligue des champions, nous commencerons à parler du triplé. Regardez comme c'est loin. Nous sommes loin, très loin.

"Combien de fois a-t-on réalisé des triplés dans ce pays extraordinaire ? Combien d'années ? Combien d'équipes ? Il n'y en a qu'une. Une fois. Nos voisins l'ont fait en combien de siècles ? La meilleure chose à faire est de se demander si nous avons assez de jambes pour affronter Sheffield United demain. Suis-je excité à l'idée d'un triplé ? Pas du tout."

Et d'ajouter : "Je dois sentir et parler. Après le match de Munich, les joueurs n'ont pas pu faire la fête dans les vestiaires tant ils étaient épuisés. J'ai fait beaucoup de rotations les saisons précédentes [en demi-finale] et ce n'était pas bon. J'ai beaucoup de doutes sur la composition de l'équipe. Je dois voir les séances d'entraînement vendredi et parler avec plusieurs d'entre eux pour voir ce que je ressens."

City compte cinq points de retard sur Arsenal en Premier League, mais a deux matches en retard et affronte les Gunners mercredi. Ils affronteront également le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des champions.

L'équipe de Guardiola rencontrera Sheffield United en FA Cup samedi et le vainqueur rencontrera Man Utd ou Brighton en finale.