Pep Guardiola identifie un avantage clé d'Arsenal sur Manchester City

Pep Guardiola a identifié un avantage clé d'Arsenal sur son équipe de Manchester City, alors que la course au titre de Premier League s'intensifie.

Plus que jamais, Arsenal peut rêver et ambitionner de mettre la main sur le titre de champion d'Angleterre pour la première fois depuis 2004. Les Gunners ont certes connu un coup de mou en janvier, mais ont depuis redressé la barre et comptent toujours cinq points d'avance sur Manchester City et doivent encore jouer leur premier poursuivant.

"Arsenal a un petit plus"

Arsenal a fait preuve de force mentale cette saison pour gagner des matches dans les derniers instants, l'équipe de Mikel Arteta marquant dans les derniers instants contre Bournemouth, Aston Villa et Manchester United pour prendre trois points. Pep Guardiola estime que Manchester City a perdu l'envie de reproduire ces exploits dans les derniers instants cette saison, après avoir remporté deux titres consécutifs.

"Ils (Arsenal) ont passé de nombreuses années sans gagner la Premier League et cela vous donne un petit plus pour gagner des matches en 93, 96, 98. C'est quelque chose qu'ils ont et que nous n'avons pas parce que nous avons gagné deux fois de suite. C'est pourquoi lorsque les gens disent ce qu'ils pensent de l'équipe et de la saison, c'est après deux victoires consécutives et 50 points pour nos adversaires dans la première moitié de la saison, nous sommes toujours là", a-t-il déclaré au site officiel de City après avoir battu Crystal Palace.

"On a perdu cette constance"

Pep Guardiola a suggéré que les joueurs ont tendance à baisser leur niveau après avoir gagné trop de fois le titre de champion d'Angleterre, alors que la Ligue des champions n'a toujours pas été remportée par les Cityzens, et a affirmé qu'Arsenal était plus susceptible de remporter la course au titre. "Arsenal est toujours le favori parce qu'il est en tête".

"Normalement, dans ce pays, quand vous gagnez quelque chose ou beaucoup et que vous ne commencez pas bien la saison ou qu'une autre équipe est meilleure, vous perdez cette constance, mais nous sommes toujours là. C'est le plus beau trophée et le plus beau compliment que nous puissions recevoir. Je ne sais pas ce qui va se passer à la fin de la saison, mais ils savent que nous voulons être là et que nous nous battrons pour y être, et c'est formidable", a-t-il ajouté.

Si Manchester City ambitionne bien évidemment de remporter la Premier League cette saison, les Sky Blues auront surtout envie de briller et de remporter la Ligue des champions. Les hommes de Pep Guardiola joueront contre le RB Leipzig en Ligue des champions mardi, tandis qu'Arsenal affrontera le Sporting jeudi en match retour de l'Europa League.