Pep Guardiola et Angel Di Maria épinglés par les "Pandora Papers"

Suite aux révélations des « Pandora Papers », Guardiola et Di Maria font partie des noms liés à cette affaire d’évasion fiscale.

Il y avait eu les « Panama Papers », il y a désormais le petit frère avec les « Pandora Papers ». L’enquête du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), fruit du travail de plus de 600 journalistes dans 117 pays, a mis a jour une affaire d’évasion fiscale à travers le monde et les footballeurs ne sont pas épargnés, une fois de plus.

Dans les premières listes dévoilées dimanche, Pep Guardiola et Angel Di Maria sont épinglés par les investigations des journalistes.

Pour l’entraîneur de Manchester City, les faits remontent à sa carrière de joueur. Avant d’embrasser le costume de coach, Guardiola s’est offert une retraite sportive dorée du côté du Qatar et de Al Alhi (2003-2005).

L'article continue ci-dessous

L’Espagnol était titulaire depuis 2007 d’un compte à la Banca Privada de Andorra (BPA), une banque en Andorre, via une société au Panama car, selon ses proches, il n’avait pas reçu un certificat de résidence au Qatar et a donc placé ses deux millions annuels sur ce compte. Depuis 2012 et l’amnistie fiscale votée par le gouvernement espagnol, Pep Guardiola a régularisé sa situation fiscale.

Pour Di Maria, l’histoire semble se répéter. L’ailier argentin du PSG avait déjà été cité dans l’affaire des « Panama Papers » et voilà qu’il se retrouve encore dans celle des "Pandora Papers".

D’après les investigations, Di Maria aurait "caché" plus de huit millions d’euros au fisc entre 2013 et 2017, en versant ses revenus de droits à l’image sur un compte en Suisse, via une société écran au Panama.