Pedri se dit peiné pour Messi

Alors qu’il brille avec la sélection argentine, Lionel Messi traverse une passe délicate avec le PSG. Arrivé dans la capitale française avec l’espoir de connaitre une autre belle étape dans sa carrière, La Pulga a déchanté puisque son parcours chez les Franciliens est beaucoup moins glorieux qu’il ne l’espérait.

Le septuple Ballon d’Or a un peu du mal à tirer son épingle du jeu au sein de l’équipe de Mauricio Pochettino. Cela se vérifie à travers sa feuille de statistiques. Il distille, certes, beaucoup de passes décisives, mais il a du mal dans la finition. En 2022, par exemple, il n’a trouvé le chemin des filets adverses qu’à une seule reprise.

En raison de sa méforme, La Pulga a notamment essuyé les sifflets du Parc des Princes. C’était lors d’une rencontre contre Bordeaux, qui avait suivi l’élimination contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Une situation inédite pour lui en club, et qui forcément a interpellé beaucoup de gens. Ses malheurs ont même été largement commentés dans son ancienne maison barcelonaise, où il a gardé beaucoup d’amis.

Pedri espère un retour de Messi au Barça

Un certain Pedri a par exemple avoué être peiné par ce qui arrive au génie argentin. Il a joué à ses côtés pendant une saison et il n’est clairement pas insensible aux difficultés qu’il rencontre. "Chaque fois que c'est possible, je regarde ses matchs parce qu'on apprend beaucoup en regardant jouer le meilleur joueur du monde, mais c'est vrai que quand les choses ne marchent pas pour un ami, comme je le considère, ça fait un peu mal", a déclaré le jeune prodige espagnol à propos de Messi dans une interview à La Vanguardia.

Pedri a enchéri en indiquant qu’il rêve secrètement d’un retour de Messi au Camp Nou : "J'ai passé de bons moments avec Leo sur le terrain et en dehors du terrain, c'est une personne magnifique, donc j'espère qu'il pourra revenir. J'ai aimé jouer avec lui et c'est une joie de l'avoir comme coéquipier."