Pedri dit ses premiers mots en tant que joueur du Barça

Première recrue de l'ère Koeman au Barça, Pedri a dit ses premiers mots en tant que Blaugrana.

Pedri veut apprendre de Lionel Messi et a exprimé son désir de l'avoir comme coéquipier à Barcelone la saison prochaine. C'est ce qu'il a confié ce jeudi, lors de sa conférence de presse de présentation.

"Je suis un footballeur qui aime avoir le ballon", a déclaré Pedri lors de sa première apparition devant les médias en tant que nouveau joueur de Barcelone.

"Mon idole est [Andres] Iniesta et maintenant je veux apprendre des meilleurs. Messi ? Je veux qu'il reste", a-t-il encore confié.

"[Signer pour Barcelone] est un rêve que je fais depuis que je suis petit. Je ne pensais pas que cela allait arriver".

"Je veux m'amuser et m'améliorer avec les meilleurs du monde. Signer pour un club comme celui-ci est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours. Cela vous remplit du désir de faire des choses", s'est encore enthousiasmé le jeune joueur.

On ne sait toujours pas si Pedri restera à Barcelone, qui pourrait décider de le prêter pour l'aider à obtenir plus de temps de jeu ailleurs . "La première option est de rester ici et de m'amuser avec les meilleurs, même si un transfert n'est pas une option totalement exclue", a ajouté le joueur.