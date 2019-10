Pays-Bas, Memphis Depay absent contre la Biélorussie

Touché à une cuisse, Memphis Depay n'est pas en mesure de jouer le match de sa sélection batave contre la Biélorussie, dimanche en éliminatoires de l'Euro. Il avait pourtant participé normalement au précédent rendez-vous contre l' , claquant même un doublé (3-1).

C'est Depay lui-même qui a révélé cette information à travers une publication sur son compte twitter personnel : "Je suis déçu de ne pas pouvoir voyager avec l'équipe et de les aider contre la Biélorussie samedi car je suis blessé. Je suis sûr qu'ils feront le job et je serai de retour très bientôt".

Picture captured after the final whistle on Thursday night.

I’m disappointed that I can’t travel with the team to help them against Belarus on Sunday because of my injury, but I’m sure they will do the job and I will be back very soon! 💪🏽 #NewWave pic.twitter.com/it4V2QygvY