Pays-Bas - Matthijs De Ligt optimiste pour Virgil Van Dijk

L'international néerlandais espère que son partenaire en défense centrale, absent depuis le mois d'octobre, sera remis à temps pour disputer l'Euro.

Matthijs de Ligt a livré une mise à jour positive sur la forme physique de Virgil van Dijk. L’international néerlandais voit son partenaire en défense centrale évoluer dans le bon sens physiquement, lui qui poursuit sa rééducation après une lésion ligamentaire du genou. Le défenseur de Liverpool est sur la touche depuis le mois d'octobre dernier.

Et ces dernières semaines, on se demande si le joueur de 29 ans sera prêt à temps pour aider les Pays-Bas lors de l'Euro 2021, en juin, mais Matthijs De Ligt a suggéré que des progrès encourageants étaient réalisés dans le but de l'intégrer à l'équipe de Frank de Boer. " Nous avons eu une réunion, il était là aussi. Il avait l'air très bien, il semblait très frais et libre. Bien sûr, je ne sais pas ce qu'il ressent physiquement, il ne veut pas vraiment se mettre la pression non plus ", a ainsi confié le défenseur de la Juventus.

"S'il est là, il est là. S'il n'est pas là, d'autres gars devront le remplacer"

"Il a l'esprit clair et regarde jour après jour. Il est calme et veut voir où il en est. Je pense qu'il est important pour lui d'être calme et de pouvoir se remettre de sa blessure sans aucune pression de notre part ou du pays. Il décidera s'il sera à l'Euro. S'il est là, il est là. S'il n'est pas là, d'autres gars devront le remplacer" , a-t-il ajouté.

Daley Blind était aligné aux côtés de Matthijs De Ligt lors de la défaite contre la Turquie, pour le compte des qualifications pour la Coupe du monde 2022, le défenseur de l'Inter Stefan de Vrij ayant été écarté après avoir contracté Covid-19. Les Néerlandais doivent envisager d'autres options, mais l'espoir est de mise concernant Virgil Van Dijk.

Lorsqu'on lui a demandé de choisir son partenaire préféré en équipe nationale, Matthijs De Ligt a déclaré : "C'est une question qui ne me concerne pas vraiment. En fin de compte, c'est le manager qui décide qui joue, ce dont nous avons besoin. En possession, Daley est l'un des meilleurs défenseurs avec qui j'ai joué. Stefan joue en Italie, est plus physique et est plus fort que Daley. Cela pourrait donc aussi dépendre de nos adversaires. Nous avons aussi Nathan Ake et d'autres gars. Il y a suffisamment d'options (...) Nous devons simplement respecter les décisions du manager". Les Pays-Bas doivent ouvrir leur campagne à l'Euro avec une sortie contre l'Ukraine, à Amsterdam, le 13 juin.