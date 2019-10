Pays-Bas - Koeman a une clause dans son contrat pour rejoindre le Barça

L'actuel sélectionneur des Pays-Bas a fait une ambition personnelle d'entraîneur un jour le club blaugrana, où il a brillé dans les années 1990.

Le sélectionneur des Ronald Koeman a révélé avoir une clause dans son contrat qui l'autorise à rejoindre le Barça si le club le sollicitait, alors que la fédération hollandaise espère le voir prolonger jusqu'à la 2022 au .

Koeman connaît bien Barcelone puisqu'il y a disputé 264 matches en six saisons au cours de sa carrière de joueur. Un passage qui l'aura vu remporter dix trophées et marquer le but de la victoire en finale de la Coupe d'Europe 1992 à Wembley contre la .

Peu après sa retraite des terrains, il a passé deux ans en Catalogne en qualité d'entraîneur adjoint de Louis van Gaal (de 1998 à 2000), et ne s'est jamais cacher de vouloir un jour entraîneur l'équipe en tant que numéro 1. Une carrière de coach qui l'a vu passer par , Valence, le ou encore avant de s'engager pour quatre saisons et demi avec les Pays-Bas, en février 2018.

L'article continue ci-dessous

Un contrat longue durée qui rendrait sa venue trop chère pour la plupart des clubs. Cet été, il avait déclaré que ce n'était "pas le moment" de quitter les Orange, en course pour une qualification à l' , leur premier grand tournoi international depuis le Mondial 2014.

Malgré cela, le directeur du football de la fédération néerlandaise, Nico-Jan Hoogma, a confirmé l'existence d'une clause dans son contrat qui lui permettrait de rejoindre le Barça si l'occasion se présentait. Le club catalan pourrait donc trouver un accord avec lui à n'importe quel moment. "Des accords ont été trouvés à ce propos. Ils doivent payer pour cela", a-t-il précisé à Fox Sports.

"J'espère que nous pourrons travailler ensemble pendant très longtemps parce que je pense que cela se passe très bien, a encore déclaré Hoogma. Mais Ronald a fait savoir depuis longtemps qu'il voulait être entraîneur de Barcelone un jour. Voyons voir ce qui va se passer. Les victoires avec les Orange vont probablement l'aider. Mais encore une fois : j'espère que notre histoire commune va se poursuivre au moins jusqu'à la Coupe du monde au Qatar."