Pays-Bas - France : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’équipe de France cherchera ce vendredi soir à valider sa qualification pour les 8es de finale en prenant la mesure des Pays-Bas.

Quatre jours après avoir défié et battu l’Autriche pour son entrée en lice dans l’Euro (1-0), l’équipe de France dispute son second match de la compétition face aux Pays-Bas. Le niveau s’élève un peu pour les Tricolores, vu qu’ils défient leur premier principal adversaire pour la première place du groupe.

La France fera sans Mbappé

Les Bleus connaissent très bien leur adversaire du jour. Ils l’avaient déjà affronté et battu à deux reprises en qualifications. Mais, et comme l’a si bien précisé Didier Deschamps en conférence de presse, il s’agira d’un bras de fer de tout autre ordre. Les Oranje se présenteront à ce match avec beaucoup plus d’armes et ils auront aussi la confiance au plus haut après leur succès contre la Pologne (2-1).

La France a également remporté son premier match. Mais ce n’était pas sans frais. Les vice-champions du monde ont vu Kylian Mbappé se faire fracturer le nez. Le futur attaquant du Real Madrid a décidé de reporter l’opération pour pouvoir jouer le reste du tournoi. Une décision validée par le staff. Néanmoins, il apparait trop risqué de le faire jouer aussi vite. Même avec son nouveau masque, il a donc peu de chances de figurer sur la feuille du match ce vendredi.

Getty

Les Pays-Bas sans complexe

Il faudra donc se débrouiller sans lui. C’est problématique, mais la France dispose de suffisamment d’atouts pour surmonter cette défection. L’interrogation est surtout de savoir qui remplacera Mbappé numériquement. Olivier Giroud tient la corde pour jouer d’entrée en pointe, mais il se peut que le sélectionneur réserve une surprise. Randal Kolo Muani et Bradley Barcola ont le droit d’espérer.

Pronostic Pays-Bas - France, les Bleus gagnent et plus de 2,5 buts dans le match

S’ils l’emportent contre les Néerlandais, les Bleus auront déjà leur ticket en poche pour les huitièmes de finale. Ça serait un luxe non négligeable car ils auront dès lors la possibilité de faire tourner lors du troisième match de poule contre la Pologne. Mais, c’est aussi ce que doit se dire la bande à Koeman. Comme face aux Autrichiens, il faudra donc cravacher dur pour l’emporter contre les Pays-Bas. Chose qui n’a d’ailleurs jamais été faite par les Français dans un tournoi majeur. Même lors de l’Euro victorieux en 2000, ils s’étaient inclinés face à cet adversaire.

Horaire et lieu du match

Vendredi 21 juin, 2024

2e journée du Groupe E de l’Euro

Pays-Bas - France

Stade : Red Bull Arena (Leipzig)

A 21h, heure française

Les compos probables du match Pays-Bas - France

Pays-Bas : Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake; Schouten, Veerman; Simons, Reijnders, Gakpo; Depay.

France : Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez; Kanté, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Thuram; Giroud.

Sur quelle chaine suivre le match Pays-Bas - France ?

La rencontre entre les Pays-Bas et la France sera à suivre ce vendredi à partir de 21h simultanément sur les chaines beIN Sports 1 et M6. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via les plateformes dédiées du groupe, beIN Connect, M6+ ou encore le service Molotov.

Parmi les chaines étrangères qui diffusent le match il y a la ARD allemande, elle est disponible en clair et sans le moindre abonnement.