Equipe de France, désaccord entre Mbappé et le staff avant les Pays-Bas

Kylian Mbappé et le staff technique des Bleus ne s’accordent pas sur un sujet avant le match contre les Oranje à l’Euro 2024.

Les Bleus s’apprêtent à discuter leur deuxième match à l’Euro 2024 en Allemagne. Après avoir eu raison de l’Autriche (0-1) pour leur entrée en lice, les Bleus seront au Red Bull Arena, ce vendredi, pour défier les Pays-Bas dans le cadre de la deuxième journée.

Mbappé et le staff des Bleus, la mésentente

Arrivé sans masque ni pansement dans la ville de Leipzig où ils affronteront vendredi les Pays-Bas pour leur deuxième match à l'Euro, Kylian Mbappé pourrait être de la partie avec les Bleus contre les Oranje. La nouvelle recrue du Real Madrid, qui devrait porter un masque désormais pour ses matchs à l’Euro, devrait le recevoir ce jeudi et le tester lors de la dernière séance d’entraîneur de l’Equipe de France avant les Pays-Bas.

Réapparu sur le terrain d’entraînement à Paderborn mercredi après sa blessure au nez subie lundi, le joueur de 25 ans pense être au top pour jouer contre les Bataves, ce vendredi. Une nouvelle qui n’est pas du goût des dirigeants, selon les informations rapportées par Le Figaro.

L'article continue ci-dessous

« Au sein du staff des Bleus, on estime le risque trop conséquent à l'heure actuelle pour le faire jouer contre les Bataves », a rapporté le quotidien. Deschamps et ses collaborateurs envisageraient de compter sur Giroud, Kolo Muani, Barcola, Coman et autres pour faire le job contre les Pays-Bas. Le but étant de préserver le capitaine des Bleus pour le troisième match des Bleus ou possiblement les huitièmes de finale.

Getty

Une victoire contre les hommes de Ronald Koeman qualifie les Bleus pour les huitièmes de finale, ce vendredi, en attendant la dernière journée contre la Pologne de Robert Lewandowski.