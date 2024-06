Mbappé, c'est grave docteur ? Deschamps tranche enfin

A la veille du choc entre la France et les Pays-Bas dans le groupe D de l'Euro 2024, Didier Deschamps s'est exprimé.

La France et les Pays-Bas s'affrontent lors de la deuxième journée du groupe D de l'Euro 2024. Le vainqueur ferait un pas énorme vers la première place de la poule. Et il reste un espoir de voir Kylian Mbappé sur la pelouse ce vendredi soir, malgré sa fracture du nez contractée contre l'Autriche. S'il est d'ores et déjà forfait pour la conférence de presse de veille de match, il est lancé dans une véritable course contre la montre concernant le masque qu'il devra porter.

Lors de son point presse traditionnel, Didier Deschamps a été sondé sur le Bondynois. "Tout va dans le bon sens après choc important qu’il a eu avec les conséquences bien évidemment. Hier, il a pu sortir et faire un peu d’activités. Ce sera aussi le cas ce soir. Ca évolue dans le bon sens pour faire en sorte qu’il puisse être disponible demain."

Deschamps rassure sur Mbappé

DD a aussi mentionné une éventuelle absence de sa star. "Changer de système ? Vous me mettez une équation ! Je fais en sorte d'avoir des discussions avec les joueurs, tout le monde est prêt. Ca concerne un groupe. A tout moment, comme ça a été le cas sur le premier match, il faut faire en sorte de répondre. Je ne vais pas faire un cas particulier. La gestion du groupe reste la même pour moi et mon staff."

Antoine Griezmann, également présent, a lui aussi été sondé sur son coéquipier. "Toute l'équipe devrait s'adapter. Mais je ne sais pas s'il va jouer. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde, l'avoir ou non ça change énormément. Il faut toujours s'adapter dans le foot. Peu importe demain, il faudra s'adapter pour tout le monde, ça doit faire notre force aussi."