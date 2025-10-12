Pays-Bas - Finlande : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Avec le match entre les Pays-Bas et la Finlande approchant, les fans recherchent des solutions pour suivre le jeu en streaming et se renseignent sur les formations probables. Parallèlement, l'utilisation d'un code promo Netbet est une excellente manière pour les amateurs de paris de profiter d'une offre avantageuse.

Les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 tendent vers leur épilogue pour plusieurs équipes. Dans le groupe G, c’est déjà la huitième journée et elle pourrait bien sceller le sort des nations qui la composent dès ce weekend. L’un des matchs à enjeu dans cette poule oppose les Pays-Bas à la Finlande, ce dimanche.

Les Pays-Bas conservent la tête mais restent sous pression

Victorieux avec brio face à Malte (0-4) cette semaine, les Pays-Bas (1ers, 13 pts) continuent leur parcours sans faute et gardent les commandes de leur groupe. Cependant, rien n’est encore acquis pour la formation de Ronald Koeman, toujours talonnée par la Finlande (3e, 10 pts) et la Pologne (2e, 10 pts), deux prétendants sérieux à la qualification directe. Les Oranje affichent une belle régularité, restant invaincus depuis le début de ces éliminatoires avec quatre victoires et un match nul concédé face aux Polonais (1-1). Les succès néerlandais se sont notamment construits à l’extérieur, à Malte, en Finlande (0-2) puis plus difficilement en Lituanie (2-3), confirmant leur solidité mais aussi une certaine marge de progression dans la gestion des fins de match.

La Finlande, un outsider combatif jusqu’au bout

Toujours en embuscade derrière les deux leaders, la Finlande (3e, 10 pts) refuse de lâcher prise. Malgré deux revers cruciaux face à la Pologne (3-1) et aux Pays-Bas (0-2), les hommes de Jacob Friis demeurent dans la course grâce à leur récent succès contre la Lituanie (2-1). Actuellement troisièmes, les Finlandais s’apprêtent à disputer deux dernières rencontres décisives face à Malte et aux Pays-Bas, qui détermineront leurs espoirs de qualification. Déterminée, la sélection nordique devra espérer un faux pas des favoris pour espérer terminer première ou deuxième, un scénario encore plausible tant la lutte reste ouverte dans cette poule disputée.

Ci-dessous GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur la manière de regarder, y compris la chaîne TV, les détails du streaming et plus encore.

Sur quelle chaine regarder le match Pays-Bas - Finlande ?

La rencontre entre les Pays-Bas et la Finlande sera à suivre ce dimanche 12 octobre 2025 à partir de 18h sur L’Equipe Live Foot.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Pays-Bas - Finlande

Le match se jouera au Johan Cruijff Arena à Amsterdam samedi, avec un coup d'envoi à 18h, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos de l'équipe des Pays-Bas

Le meilleur buteur de l’histoire de la sélection, Memphis Depay, a rejoint le groupe avec du retard et n’est pas encore à 100 % physiquement.

Ronald Koeman a par ailleurs fait plusieurs choix forts en écartant Matthijs de Ligt, Teun Koopmeiners, Sem Steijn et Noa Lang de sa liste pour ce rassemblement.

Infos de l'équipe de Finlande

La Finlande devra se passer de son pilier défensif Robert Ivanov, suspendu après un avertissement reçu jeudi.

Le capitaine Lukas Hradecky et le milieu expérimenté Rasmus Schüller restent quant à eux à l’infirmerie, toujours blessés.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement