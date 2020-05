Pavard : "Gagner le triplé avec le Bayern"

L’international français Benjamin Pavard a exprimé son souhait de remporter le triplé dès cette année avec le Bayern.

Benjamin Pavard voit grand avec son équipe du Bayern. L’équipe munichoise est en passe de faire de nouveau main basse sur le titre de champion, mais elle n’a pas l’intention de se contenter d’un seul titre. L’objectif est d’aller au bout dans toutes les épreuves dans lesquelles elle est encore engagée.

« On a un très bel effectif, on est performant en coupe et en championnat. Il faut continuer comme ça. Le Bayern, se doit de gagner le championnat et la Coupe. La C1, on en rêve et on a envie de faire le triplé », a assuré le latéral tricolore lors d’une interview à BeIn Sports, ce dimanche.

L'article continue ci-dessous

Actuellement, le Bayern reste 22 succès en 25 matches joués. Une belle série, dont Pavard est parmi les principaux artisans. L’ex-joueur de se trouve dans une excellente forme, et il parvient même à améliorer ses statistiques avec plusieurs buts inscrits. Un rendement dont il se félicite : « Je trouve depuis que je suis au Bayern, j’ai beaucoup progresse défensivement, mais surtout offensivement. Il faut que je continue à marquer, c’était mon point faible. Mais là j’ai progressé. Mais mon premier rôle reste de bien défendre. »

Plus d'équipes

« Jouer le plus de matches possibles et être titulaire »

Le champion du monde se sent au Bayern, où il a tout pour continuer à franchir des paliers. Est-ce à dire qu’il est dans ce club pour longtemps encore ? Sa réponse : « J’ai signé 5 ans ans au Bayern, je joue mes matches, je suis performant et je vais tout faire pour progresser encore. Et je veux gagner beaucoup de titres (…) Je ne sais pas encore ce que l’avenir me réserve, on sait que dans le football ça peut aller très vite, mais je ne me pose pas beaucoup de questions ». Enfin, l’arrière droit a conclu en indiquant qu’il ne se fixe pas d’objectif personnel, si ce n’est « de jouer le plus de matches possible, être titulaire et gagner des titres. »