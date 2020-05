Bayern Munich - Benjamin Pavard, les progrès donnent des ailes

Encore décisif face à Düsseldorf, Pavard s'est imposé sur l'aile droite du Bayern, enfin capable d'être performant défensivement et offensivement.

"J’aime bien Thiago Silva et Sergio Ramos. Des défenseurs centraux, car je joue latéral droit en sélection mais défenseur central en club, je pense d’ailleurs que c’est mon meilleur poste. Après, je peux être bon aussi comme arrière droit". Quelques mois après ces propos accordés en novembre dernier au site internet officiel de l'Equipe de , force est de constater que Benjamin Pavard avait dit vrai. Non, les qualités du héros des Bleus à la Coupe du Monde 2018 ne se limitent pas au simple secteur défensif. Oui, le Français semble plus que jamais installé dans le couloir droit du .

Benjamin Pavard, le latéral intérimaire devenu titulaire

En plus de réaliser un exercice 2019-20 de très bonne facture, il affiche même un niveau de jeu particulièrement prometteur depuis la reprise de la . Encore buteur lors de la large victoire de son équipe face au Fortuna Düsseldorf (5-0), l'ancien joueur du LOSC n'a cessé de progresser en Bavière, et s'impose désormais comme un latéral droit plein de promesses. Et pourtant... S'imposer sur l'aile droite, Benjamin Pavard n'y était pas destiné. Bien au contraire.





Défenseur axial de formation, le joueur de 24 ans n'était guère promis à s'excentrer. Mais après avoir séduit son sélectionneur Didier Deschamps, lequel n'avait pas hésité, faute de concurrence à ce poste peu pourvu chez les Bleus, à faire de lui un titulaire en puissance dès ses débuts en sélection, le natif de Maubeuge a refait le coup sous les ordres de Hans-Dieter Flick. "Il a beaucoup de cœur, il se débrouille très bien dans toutes les positions. Mais c’est surtout dans l’axe qu’il est le meilleur", avait ainsi déclaré le successeur de Niko Kovac peu après son arrivée, souhaitant replacer Benjamin Pavard à son poste de prédilection. Celui qu'il occupait avec sérieux et application sous les couleurs de . Il n'en sera rien. Leader avec 10 points d'avance sur le de Lucien Favre, le Bayern Munich se dirige vers un 30ème titre national remporté avec un jeune français titulaire sur l'aile droite de sa défense. Le fruit d'un travail acharné, couplé à un mental déjà bien rôdé.

Plus d'équipes

Des stats pas encore étincelantes, mais largement à la hausse

"J’ai fait une bonne saison. Je ne suis pas latéral droit de métier. En deux ans, je trouve que j’ai fait énormément de progrès. Certaines personnes vont dire qu’il n’y a pas d’arrière droit, qu’ils ont mis Kimmich au milieu de terrain… Mais si je n’étais pas bon à ce poste, je pense qu’ils auraient trouvé une solution pour me mettre sur le banc. Ça veut dire que je suis performant, que j’ai la confiance du club, du coach. Ça se ressent que je prends du plaisir sur le terrain", confiait le joueur de 24 ans sur les ondes de la radio RMC. S'il est vrai que son plaisir se ressent, c'est surtout le cas dans ses statistiques. Ni plus ni moins que celles d'un latéral moderne.







Bien entendu, ses 4 buts marqués et ses 6 passes décisives délivrées toutes compétitions confondues s'expliquent par son repositionnement, et ne font pas de Benjamin Pavard un crack offensif. Le Français est encore loin des statistiques de ceux qui excellent sur les ailes, tels que le prometteur Alexander-Arnold (2 buts et 14 passes cette saison) ou encore Alphonso Davies, son partenaire au Bayern, qui du haut de ses 19 ans, totalise déjà 3 buts inscrits et 9 passes décisives délivrées.



Mais qu'on ne s'y trompe pas, l'étiquette du défenseur solide dans les duels mais à la discipline frileuse qui lui a longtemps été collée n'a jamais semblé aussi peu justifiée. Toujours aussi discipliné et appliqué défensivement, le joueur formé au LOSC se découvre de réelles qualités offensives, profitant il faut bien le dire du jeu ultra séduisant proposé par les Bavarois. Plus haut sur le terrain, celui qui avait été l'auteur du plus beau but du Mondial 2018 a progressé dans ses centres, un exercice auquel il n'était jusque là que peu habitué. Mieux, son bon jeu de tête couplé à son instinct offensif lui permettent de se découvrir des talents de buteur. Être présent au bon endroit au bon moment, Benjamin Pavard sait faire. Et aussi bien au Bayern Munich qu'en Equipe de France, son momentum est arrivé.