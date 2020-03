Paulo Dybala raconte son expérience du coronavirus

L’attaquant de la Juventus, Paulo Dybala, a donné des détails concernant la façon dont il a vécu la maladie du coronavirus.

Lundi dernier, Paulo Dybala a révélé à ses fans avoir été touché par le coronavirus, lui et sa compagne. L’Argentin avait alors assuré ne pas trop souffrir de cette maladie. Cependant, il a tout de même été pénalisé au quotidien, dans sa vie d’athlète.

« Je me sens bien, a déclaré l’ex-palermitain à la chaine TV de son club turinois. Je peux me déplacer mieux, donc je pense que je vais réessayer de m'entraîner. Parce que quand j'ai essayé ces derniers jours, j'ai senti que je faiblissais trop vite. Après cinq minutes, je me sentais très fatigué, je sentais que j'avais le corps très lourd. Les muscles étaient douloureux et je devais m'arrêter. »

Pour rappel, Dybala n’a pas été le seul sociétaire de la Vieille Dame à avoir été touché par le COVID-19. Ca a aussi été le cas de Blaise Matuidi et Daniele Rugani.