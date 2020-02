Paulo Dybala devrait prolonger à la Juventus

L'attaquant argentin Paulo Dybala s'apprête à signer un nouveau contrat avec son club de la Juve. Et avec une revalorisation salariale à la clé.

Maurizio Sarri, le coach de la Vieille Dame, a récemment confié que "laisser Paulo Dybala sur le banc est toujours un blasphème". Des propos qui montrent clairement l'estime que le technicien a envers La Joya. Et cela reflète aussi la considération du club piémontais envers l'international albiceleste est maintenant complètement différente de celle d'il y a quelques mois.

Comme indiqué il y a quelques jours, les négociations pour une prolongation ont commencé. Le contrat actuel de Dybala avec la expire en 2022. Et, selon l'édition du jour de "Tuttosport", on en sait plus sur la durée de cet engagement. Les deux parties évoquent un contrat de trois ans, qui verrait l'ancien palermitain rester à Turin jusqu'en 2025.

Dybala est encore lié aux champions d' jusqu'en 2022, mais ses dirigeants comptent couper l'herbe sous les pieds de la concurrence et éviter d'être pris au dépourvu. En le prolongeant dès maintenant, ils se mettraient à l'abri d'un raid extérieur.

Pour ce qui est des prétentions salariales de Dybala, elles sont on ne plus claires : il demande 10 millions de salaire net par saison. C'est le chiffre que lui aurait garanti, au cas où l'opération estivale avec les Red Devils avait abouti. Le salaire actuel du joueur, pour mémoire, est de 7 millions par an.

Les choses devraient encore s'accélérer durant les semaines à venir. Selon toute vraisemblance, après le huitième retour de contre le 17 mars. Place au terrain en attendant. Et à Vérone, contre laquelle la Juventus de Dybala tentera de défendre sa place de leader face à ses poursuivants de l'Inter et de la .