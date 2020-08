Pauleta : "L'opportunité est immense pour le PSG"

L'ancien buteur du PSG estime que le format du Final 8 correspond totalement au club de la capitale.

Le PSG est attendu au tournant ce mercredi. Opposé à l’ en quarts de finale de la , le champion de en titre aura à coeur de briller, de gagner et de continuer à rêver d’un sacre européen cette saison dans un format inédit. Dans un entretien accordé à Le Parisien, Pedro Miguel Pauleta a affiché son excitation de voir le PSG disputer le Final 8 à Lisbonne et considère que le club de la capitale doit saisir sa chance cette année.

"Voir le PSG disputer le final 8 au c’est spécial ? Oui, c’est quelque chose d’important pour nous ici au Portugal. Accueillir la Ligue des champions et les meilleures équipes d’Europe, même sous un format différent, est pour nous une énorme satisfaction. Le PSG fait partie de ces meilleures équipes, c’est une certitude. Paris possède l’un des meilleurs effectifs, capable de battre n’importe qui. C’est une grande opportunité pour le club, ses supporters... J’ai beaucoup de confiance en imaginant Paris aller loin dans cette compétition", a indiqué l’ancien international portugais.

"Arrêtez de parler des absents"

"Ce format est un avantage pour le PSG ? Cela dépend de l’adversaire. Face à l’Atalanta, je pense qu’une confrontation aller-retour aurait été plus avantageuse pour le PSG. Si on parle d’un match contre Barcelone ou le , je crois que oui, c’est mieux pour Paris. Une chose est sûre : le format de cette année offre une grande opportunité à des clubs qui n’ont jamais gagné cette Ligue des champions", a ajouté l’ancien buteur du PSG.

Pedro Miguel Pauleta est agacé par toutes les conversations autour des absents : "Je le répète, l’opportunité est immense. Avec la qualité des joueurs présents, la dynamique, tout est réellement possible. Je crois que Paris devrait profiter de cette chance. Il faut arrêter de parler des absents et se concentrer sur les joueurs disponibles. Vraiment. Cela amène quelque chose de négatif autour du club. On connaît tous les qualités de Verratti, Mbappé, Neymar... Ce n’est pas la peine de parler des absents tous les jours. Ils seront à côté de l’équipe pour apporter cette mentalité positive pour gagner les matches et les compétitions".

"Parler de la blessure du coach, de Verratti, de Mbappé… C’est pareil pour tous les grands clubs. Il y a des absents à Madrid, à Barcelone. Le plus important, ça reste le club, en quête de cette compétition. Chaque année depuis dix ans, dès qu’arrive la phase finale, j’entends cette conversation sur les joueurs blessés. On ne parle que de ça et plus de l’équipe. Le PSG fait partie des grands d’Europe. Le plus important, c’est le qui est en bonne position de gagner", a conclu le Portugais.