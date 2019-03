Paul Pogba : "Le Real Madrid est un rêve pour tout le monde"

Paul Pogba a évoqué ce mercredi la possibilité de rejoindre le Real Madrid dans le futur.

Paul Pogba s'est présenté ce mercredi en conférence de presse pour la première fois depuis la en .

Le champion du monde français, en grande forme depuis qu'Ole Gunnar Solskjaer a succédé à José Mourinho sur le banc de , fait inévitablement l'objet de rumeurs multiples, dont celle d'un transfert au .

Interrogé sur cette possibilité, Pogba a reconnu que la Maison Blanche ne laissait personne insensible.

"Comme je l'ai toujours dit, le Real Madrid est un rêve pour tout le monde. C'est un des plus grands clubs du monde" , a-t-il déclaré, avant de livrer son sentiment sur le retour de Zinédine Zidane sur le banc du club espagnol. "Il y a Zidane qui est coach et ça aussi c'est un rêve pour tous ceux qui aiment le foot. Pour l'instant je suis à Manchester, on ne sait pas ce que l'avenir nous dira. Aujourd'hui je suis à Manchester et je suis heureux".