Paul Pogba : "Si les Parisiens arrivent à en rire ? Non, ils sont dégoûtés"

En conférence de presse à Clairefontaine ce mercredi, Paul Pogba est évidemment revenu sur la qualification de Manchester United face au PSG.

Blaise Matuidi a posté sur les réseaux sociaux la bague que vous avez offert au groupe, quelles ont été les réactions des joueurs ?

Oui le cadeau est arrivé, on les a données aux joueurs avec Antoine Griezmann. Blaise a posté mais moi pas encore. Si les joueurs étaient contents ? Bien sûr! Après s'il ne le sont pas je ne sais pas ce qu'il faut... (rires). C'est un cadeau qu'il me tenait à coeur de faire à des gars que je considère comme ma famille.

Avez-vous reparlé avec les joueurs parisiens du match entre le PSG et ?

Oui, un peu. Sachant que c'est normal parce qu'on reparle souvent des matches qui ont eu lieu et celui là était important. On jouait contre mes amis, on a parlé du match, des détails, de ce qui s'est passé après. On s'est un peu taquiné mais tout est dans le respect.

Arrivaient-ils à en rire ?

À en rire ? Non ils sont dégoutés mais maintenant c'est passé et on ne va pas rester dessus. Ils ont encore des matches cette saison et tout ça est derrière nous maintenant.

Didier Deschamps en premier lieu a parlé des difficultés à repartir de l'avant après le titre de champion du monde. Qu'en pensez-vous ?

Après avoir gagné c'est vrai que c'est difficile de se remettre des émotions surtout, de la fatigue, du stress, parce qu'il y en avait beaucoup. Ce n'est pas toujours évident de revenir et de se remettre tout de suite des objectifs dans la tête mais bon on est obligés, c'est notre boulot et il faut rester professionnel. Là on rentre direct dans la compétition, ce sont les qualifs et on veut terminer premier du groupe.

Vous êtes papa depuis peu, est-ce que cela a changé quelque chose dans votre perception de joueur de foot ?

Ma vie privée, c'est ma vie privée et ça ne change pas. Je reste toujours joueur de foot, mais j'ai 26 ans et je suis père de famille maintenant. Sur le terrain, je reste le même.

Vous étiez en tribunes avec Patrice Evra lors du match au Parc des Princes face au PSG et il a posté une série de vidéos qui ont fait polémique. Qu'en pensez-vous ?

Je suis ici pour parler football et équipe de donc tout ce qui est en dehors ça ne m'intéresse pas trop. Vous pouvez lui poser la question mais moi je ne vais pas répondre.

Vous rayonnez davantage depuis la nomination de votre nouveau coach a Manchester, est-ce un plus pour l'équipe de France ?

Un plus je ne sais pas. Manchester c'est Manchester et l'équipe de France c'est l'équipe de France. Je me sens bien, j'ai enchaîné les matches, physiquement et mentalement je me sens bien donc si je peux être à 100% c'est toujours un plus. Je suis heureux d'être ici.

On a pu vous voir jouer le rôle de leader pendant la , est-ce un statut que vous souhaitez conserver dans cette période de qualification pour l'Euro ?

Mais je suis resté moi-même, ce n'est pas un rôle que je jouais. Les images sont sorties mais j'ai toujours été naturel. Si je peux dire quelque chose je le ferai toujours, c'est ma personnalité et je ne vais pas changer ça.

Vous évoluez un cran plus haut à Manchester, est-ce que cela vous donne des idées pour les Bleus ?

Moi je veux jouer, c'est tout. En Bleu la formation est différente. Jouer plus haut, pourquoi pas mais on joue souvent en 4-4-2. Que ce soit avec deux milieux ou trois ça me convient.

Avez-vous pu discuter avec Presnel Kimpembe coupable de la main qui amène le but de la qualification contre le PSG ?

Il est fort mentalement. Ce qui s'est passé en Champions League, ça arrive, c'est le football. Il ne faut pas oublier qu'il délivre le PSG au match aller. On a souvent tendance à parler des mauvaises choses et oublier les bonnes. Il est professionnel, c'est passé, il faut oublier ces choses-là.

Vous semblez plus calme, plus posé que d'habitude. Est-ce le costume de patron des Bleus qui impose ça ?

Vous voulez que je danse ? (rires). Mais non, vous posez des questions, je réponds. C'est peut-être la coupe de cheveux je ne sais pas... Non je suis juste moi-même, on a des matches importants et on va se concentrer sur ça.

Vous jouez un cran plus haut à Manchester, est-ce que cela peut représenter des difficultés d'adaptation en Bleu où vous évoluiez plus bas dans un rôle différent ?

Parfois à Manchester je descends d'un cran en cours de match pour être un peu relayeur donc ça ne me dérange pas du tout. Comme dit le coach des fois il faut griffer alors on va griffer (rires). Le fait d'être un peu plus bas ne me dérange pas. C'est vrai que j'aime bien être dans la surface et pouvoir faire le box to box mais si j'ai d'autres instructions, ça me va aussi.