Paul Pogba est libre après avoir purgé une suspension pour dopage, mais il lui a été interdit de retourner en Angleterre.

L'ancien international français Yoan Cabaye a mis en garde Pogba contre tout retour en Premier League en raison de la dureté et de l'intensité de ce championnat. Il a également affirmé que la Coupe du Monde des Clubs de cet été ne serait pas le moment idéal pour que l'ancien milieu de terrain de Manchester United et de la Juventus fasse son retour.

Pogba a purgé une suspension de 18 mois prononcée par le Tribunal national antidopage italien après avoir été contrôlé positif et a été évoqué pour un retour en Premier League. L'ancien ailier de Chelsea, Florent Malouda, a récemment déclaré que ce serait une bonne idée pour aider le milieu de terrain à se préparer à une éventuelle participation à la Coupe du Monde 2026, mais Cabaye a exprimé son désaccord. S'adressant à listofsweepstakescasinos.com, Cabaye a déclaré : « Je ne suis pas sûr que la Coupe du Monde des Clubs soit le bon moment pour que Paul Pogba tente son retour. Il n'a pas joué depuis un moment, donc je pense que ce n'est pas le bon moment pour lui. »

« Je ne suis pas certain qu'un transfert en Premier League soit la bonne décision pour Pogba, et c'est un championnat très exigeant en termes de condition physique, d'efforts et d'intensité. »

« Cela pourrait être difficile pour lui. Bien sûr, si Pogba retrouve sa forme, il peut être un excellent leader pour n'importe quelle équipe. »

Pogba a disputé son dernier match officiel en septembre 2023, en tant que remplaçant lors de la victoire 2-0 de la Juventus contre Empoli. Il avait été autorisé à quitter United à la fin de la saison 2021-22, après l'expiration de son contrat à Old Trafford.