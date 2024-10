Paul Pogba et la Juventus, c’est fini

Juventus FC vs Lazio Rome

L’histoire entre la Juventus Turin et Paul Pogba est sur le point de connaître sa fin malgré la réduction de la sanction du Français par le TAS.

Il y a un peu plus d’une semaine que Paul Pogba a été soulagé par le Tribunal arbitral du sport (TAS) dans l’affaire relative au dopage. Suspendu pour quatre ans après son diagnostic positif à la testostérone par le parquet fédéral, le milieu de terrain de la Veille Dame a vu sa sanction être réduite à 18 mois par le TAS.

Pogba, désormais un indésirable à la Juve

Alors que l’ancien milieu de terrain de Manchester United est très heureux après la réduction de sa peine par le juge du sport, la Juventus Turin n’a pas bien accueilli la nouvelle. Le club turinois n’avait pas envisagé un retour du champion du monde 2018 de sitôt. Le coach de la Vieille Dame, Thiago Motta, avait même fait savoir que le club ne compte plus sur le Français.

Getty Images

Alors, Paul Pogba devrait trouver un nouveau point de chute. Le joueur ne serait pas contre un départ. D’ailleurs il est associé à plusieurs clubs. La MSL, la Russie ou encore l’Olympique de Marseille ont été associés au milieu central français récemment. Rêvant de jouer la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, Paul Pogba veut un top club européen pour faire ses preuves. Le joueur devrait reprendre les entraînements en janvier afin de retrouver le terrain en mars 2025.

L'article continue ci-dessous

La résiliation du contrat en approche

Si la Juventus pousse le joueur vers la sortie, l’ancien de Le Havre ne manque pas de prétendants. En effet, La Provence révélait la semaine écoulée que Mehdi Benatia et Paul Pogba sont en discussions pour une probable signature. Mais les dirigeants marseillais devraient proposer le Français à Roberto De Zerbi en novembre pour savoir une faisabilité en janvier prochain.

Selon les dernières informations de Fabrizio Romano, ce lundi, les négociations avancent normalement entre la Juventus Turin et Paul Labile Pogba pour une résiliation prochaine du contrat qui lie les deux parties. Le joueur de 31 ans ne jouera plus pour la Vieille Dame et deviendra un agent libre pour 2025.