Paul Pogba de retour à la Juventus ? La réponse énigmatique de Thiago Motta

L’entraineur de la Juventus, Thiago Motta, s’est exprimé sur un éventuel retour de Paul Pogba avec la Vielle Dame, samedi.

C’est la fin d’un long calvaire pour Paul Pogba. Eloigné des terrains depuis 14 mois, l’international français pourrait bientôt retrouver le rectangle vert. Sa suspension de quatre ans a, en effet, été réduite à 18 mois, vendredi. Mais la première question qui se pose après cette nouvelle est celle de l’avis de la Juventus. En conférence de presse ce samedi, Thiago Motta a donné quelques indications sur la position du club italien.

Le soulagement de Paul Pogba après sa remise de peine

Cela fait plus d’un an que Paul Pogba n’a plus joué au football. Le champion du monde avait, en effet, été suspendu par le parquet fédéral italien pour quatre ans après avoir été testé positif à la testostérone après un match entre la Juventus et l’Udinese. Ainsi, l’ancien milieu de terrain de Manchester United ne devait pas rejouer avant septembre 2027. Mais Paul Pogba a vu sa peine être réduite à 18 mois par le Tribunal Arbitral Sport, vendredi, pour son plus grand soulagement.

« Enfin, le cauchemar est terminé. J’attends avec impatience le jour où je pourrai à nouveau réaliser mes rêves. J’ai toujours affirmé que je n’avais jamais enfreint consciemment les règlements de l’AMA lorsque j’ai pris un complément nutritionnel qui m’avait été prescrit par un médecin, et qui n’affecte ni n’améliore la performance des athlètes masculins (…) Je joue avec intégrité, et bien que je doive accepter qu’il s’agisse d’une infraction de responsabilité stricte, je tiens à remercier les juges du TAS qui ont écouté mes explications. Cette période a été extrêmement éprouvante pour moi, car tout ce pour quoi j’ai travaillé si dur a été mis en suspens. Merci encore pour tout l’amour et le soutien. J’ai tellement hâte de revenir sur le terrain », a déclaré le Français après l’annonce de la décision du TAS.

Thiago Motta botte en touche pour un retour de Pogba avec la Juventus

Cependant, si c’est une première victoire pour Paul Pogba, l’international français n’est pas encore complètement sorti d’affaire. Avec la remise de sa peine, ‘’La Pioche’’ devrait reprendre l’entrainement avec la Juventus dès janvier 2025 afin de faire son grand retour en mars 2025. Problème, la presse italienne a révélé ces dernières heures que la Vielle Dame ne compterait plus sur son milieu de terrain dont le contrat expire en 2026. Une position que semble confirmer le nouvel entraineur de la Juve, Thiago Motta, ce samedi.

« Le club évaluera la situation et prendra le cas échéant une décision. En ce qui me concerne, Paul Pogba a été un grand joueur, il n'a pas joué depuis longtemps. Moi, je suis concentré sur notre match de demain (dimanche), tout le reste ne compte pas beaucoup pour moi », a lâché l’ancien joueur du PSG à la veille du match de la 7e journée de Serie A contre Cagliari.