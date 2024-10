Pourquoi la Juventus n’est pas contente de la décision du TAS sur Paul Pogba

Juventus FC vs Cagliari

Alors que le TAS a réduit la suspension de Paul Pogba à 18 mois, la Juventus Turin ne se réjouit pas du potentiel retour du Français.

Jeudi, Paul Labile Pogba a été soulagé par la décision du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Suspendu depuis plusieurs mois pour quatre ans en raison de son diagnostic positif à la testostérone à l'été 2023, le milieu de terrain français voit sa peine être réduite à 18 mois par le TAS. Mais cette décision ne fait pas du bien à la Juventus Turin, club de Pogba.

Pogba très content de la décision du TAS

Officiellement suspendu pour quatre ans en février dernier par le parquet fédéral, Paul Pogba peut désormais pousser un ouf de soulagement. Après avoir fait appel de la décision auprès du TAS, le champion du monde 2018 a obtenu gain de cause. En effet, le Tribunal arbitral a réduit la peine u Français à 18 mois au lieu de quatre ans initialement. Une décision très appréciée par l’ancien de Manchester United, qui était impatient de retrouver les terrains de football.

« Enfin, le cauchemar est terminé. J’attends avec impatience le jour où je pourrai à nouveau réaliser mes rêves (…) J’ai toujours affirmé que je n’avais jamais enfreint consciemment les règlements de l’AMA lorsque j’ai pris un complément nutritionnel qui m’avait été prescrit par un médecin, et qui n’affecte ni n’améliore la performance des athlètes masculins (…) Je joue avec intégrité, et bien que je doive accepter qu’il s’agisse d’une infraction de responsabilité stricte, je tiens à remercier les juges du TAS qui ont écouté mes explications. Cette période a été extrêmement éprouvante pour moi, car tout ce pour quoi j’ai travaillé si dur a été mis en suspens. Merci encore pour tout l’amour et le soutien. J’ai tellement hâte de revenir sur le terrain », a déclaré Paul Pogba dans un récent communiqué.

La Juventus pas trop contente

Mais la joie du milieu central français ne fait pas le bonheur de son club italien. Depuis la suspension du Français, la Vieille Dame a réduit le salaire de Pogba à 2000 euros/mois au lieu de 11 millions d’euros. Mais avec la décision du TAS, le club turinois va devoir commencer à payer le salaire normal au joueur de 31 ans. Ce qui ne serait pas une bonne nouvelle pour la Juventus, qui travaillait même à résilier le contrat du champion du monde 2018.

La Gazzetta Dello Sport rapporte que la nouvelle de la réduction de la peine de Paul Pogba ne fait pas les affaires de la Juventus, qui ne s’y attendait pas du tout. Alors que le club cherchait à faire des économies en raison de son dernier bilan financier, qui présentait un déficit de 200 M€, la Juve va devoir faire face à un autre dossier compliqué avec le salaire de Pogba.