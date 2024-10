Paul Pogba sort du silence après la réduction de sa peine

Juventus FC vs Cagliari

Suspendu depuis quelques mois pour dopage, Paul Pogba a reçu la bonne nouvelle, jeudi, selon laquelle sa peine a été largement réduite.

Contrôlé positif à la testostérone depuis août 2023 et mis à l’écart avant d’être suspendu en septembre de la même année, Pau Labile Pogba n’a plus jamais retrouvé les terrains. Alors qu’il devrait manquer la pelouse pour quatre ans, l’ancien milieu de terrain de Manchester United a vu sa peine être réduite par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Paul Pogba, le gros soulagement

Le 11 septembre 2023 aura été un jour inoubliable pour Paul Pogba. Ce jour-là, l’international milieu central français (91 capes, 11 buts) a été suspendu à titre provisoire en raison de son diagnostic à la testostérone quelques semaines plus tôt. En février 2024, le résultat de la contre-analyse réalisée dans le laboratoire Acqua Acetosa a précisé que la substance prise était bel et bien de la Dhea. Alors, le parquet fédéral a suspendu le joueur de 31 ans pour quatre ans.

Confiant qu’il n’a jamais pris de telles substances sciemment même s’il reconnaît la prise de ces produits, le champion du monde 2018 avait fait appel de la décision auprès du TAS. Quelques mois après, la sentence est tombée. En effet, le Tribunal arbitral a tranché en faveur de Paul Pogba en réduisant sa peine à 18 mois au lieu de quatre ans initialement.

"Enfin, le cauchemar est terminé"

Une excellente nouvelle pour l’ancien joueur des Red Devils, qui était menacé par une résiliation de son contrat par la Juventus Turin. Après cette décision du TAS, le milieu central français laisse entendre son soulagement, lui qui avait « hâte de revenir sur le terrain » pour nourrir sa passion. « Enfin, le cauchemar est terminé. J’attends avec impatience le jour où je pourrai à nouveau réaliser mes rêves », a-t-il écrit dans un communiqué partagé par le biais de l’agence qui gère sa communication.

« J’ai toujours affirmé que je n’avais jamais enfreint consciemment les règlements de l’AMA lorsque j’ai pris un complément nutritionnel qui m’avait été prescrit par un médecin, et qui n’affecte ni n’améliore la performance des athlètes masculins (…) Je joue avec intégrité, et bien que je doive accepter qu’il s’agisse d’une infraction de responsabilité stricte, je tiens à remercier les juges du TAS qui ont écouté mes explications. Cette période a été extrêmement éprouvante pour moi, car tout ce pour quoi j’ai travaillé si dur a été mis en suspens. Merci encore pour tout l’amour et le soutien. J’ai tellement hâte de revenir sur le terrain », a ajouté Paul Pogba.

Si tout se passe bien, le milieu central français devrait commencer à rejouer dès le mois de mars 2025.