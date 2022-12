Patrick Vieira regrette "le côté sombre" des célébrations argentines

Patrick Vieira, a critiqué les célébrations de l'Argentine après le triomphe, condamnant les insultes proférées à l'encontre de Kylian Mbappé.

L'attaquant français a fait l'objet d'attaques qui se sont poursuivies lors du défilé de l'Argentine à Buenos Aires. La Fédération française de football a déposé une plainte pour avoir attaché Mbappe à un bébé en peluche tenu par Martinez. Le gardien de but albiceleste n'a pas brillé par son attitude - ce dont son propre entraîneur en club doit lui parler - et Vieira, l'entraîneur de Palace, a qualifié ces pitreries de "côté sombre" de la victoire argentine à Lusail.

Concernant la nature des célébrations argentines et le traitement réservé à Mbappé après la finale, Vieira a déclaré en conférence de presse : "Quand vous parlez des abus et des commentaires qu'il a reçus après la Coupe du monde, je pense que cela porte préjudice au jeu et à lui-même".

"Certaines des images que j'ai vues de la part du gardien de but argentin ont un peu enlevé ce que l'Argentine a réalisé lors de la Coupe du monde. Je ne pense pas qu'ils avaient vraiment besoin de cela. Vous ne pouvez pas contrôler parfois les émotions ou les décisions des gens, mais c'était une décision stupide de la part de Martinez de faire ça."

Vieira a également condamné les chants racistes dirigés contre le joueur de 24 ans au lendemain de la défaite de la France : "J'étais vraiment déçu parce que j'ai entendu les mêmes chants que vous. J'étais vraiment déçu. Je veux avoir une image des fans argentins avec la passion et l'amour qu'ils ont montré pendant ces matchs.

"Bien sûr, ils ont gagné la Coupe du monde, mais dans les tribunes, ils étaient aussi les meilleurs. Je veux garder cela à l'esprit et ne pas penser à ces fans stupides qui ont mis de l'ombre sur ce que l'Argentine a accompli sur et en dehors du terrain. C'est le côté obscur de la victoire de l'Argentine en Coupe du monde."

Pendant que le patron de Palace dénonce le traitement réservé à ses compatriotes, son attention se portera sur les questions relatives au club. Les Eagles affronteront Fulham le lendemain de Noël pour leur premier match de Premier League depuis la pause internationale.