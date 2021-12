Pas de report en Premier League pendant le Boxing Day

Les 20 clubs de l’élite anglaise se sont réunis lundi pour discuter de la manière d'aborder la période des fêtes après le report de six matches en raison des chiffres de Covid-19 ce week-end. Aucun vote n'a eu lieu et les deux journées programmées sur cinq jours à partir du 26 décembre auront bel et bien lieu.

The show must go on

Il était prévu que la 20e journée, commençant le 28 décembre, soit reportée afin d'alléger la pression sur les équipes de Premier League. Au lieu de cela, les clubs ont été informés que s'ils ont 13 joueurs aptes, plus un gardien de but, alors ils sont tenus de disputer leurs matches

Il y a cependant des pourparlers entre les clubs et les autorités pour supprimer les replays de la FA Cup lors des troisième et quatrième tours, et pour réduire les confrontations des demi-finales de la Coupe EFL sur une rencontre au lieu des deux habituelles.

La semaine dernière, les joueurs de Premier League ont fourni 42 tests Covid-19 positifs sur une période de sept jours, le nombre le plus élevé depuis le début de la pandémie. Les chiffres mis à jour pour la période de sept jours la plus récente sont attendus ce lundi soir.

Le week-end dernier, en Premier League, Chelsea n'a pu retenir que six remplaçants pour son match nul contre les Wolves et Liverpool a dû jouer face à Tottenham sans un certain nombre de joueurs importants.

Klopp a râlé contre le maintien des matches

Cinq des six rencontres de samedi ont été annulées. Chelsea a tenté de faire reporter le match de dimanche contre les Wolves et le manager Thomas Tuchel a déclaré que ses joueurs étaient exposés à "un risque énorme … non seulement à cause de Covid mais aussi physiquement".

Il semblerait que Liverpool faisait partie d'un groupe de clubs qui ont demandé le report de la 20e journée. Après le match nul de dimanche contre les Spurs, le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré que jouer les 26 et 28 décembre n'était pas possible. "C'est impossible, nous n'avons pas les joueurs", a déclaré Klopp. "Nous devons prévoir d’avoir un ou deux cas supplémentaires. Nous ne pouvons pas nous contenter de tout faire passer. Les 26 et 28, ce n'est pas possible. Nous préférerions jouer mais nous avons besoin d'aide pour les matches."

Les sept équipes de Premier League encore en lice pour la Coupe Carabao s'affronteront les 21 et 22 décembre et disputeront trois matches de Premier League entre cette date et le 2 janvier.