Pas de Mbappé ! Zidane dévoile ses deux joueurs préférés

Lors de son passage à Telefoot ce dimanche, Zinedine Zidane a évoqué moult sujets.

Zinedine Zidane qui s'exprime à la télévision, cela ne se produit pas tous les jours. C'est pourtant le cas ce dimanche matin pour Telefoot.

L'émission dominicale a sondé Zizou sur divers sujets, ce dernier n'éludant pas les questions des journalistes. Un Zizou toujours aussi modeste.

"Il y a du niveau ! De tout façon, aujourd'hui ils sont tous meilleurs . Peut être qu'il y a 20 ans de ça je n'aurais pas dit ça mais bon, il faut savoir s'effacer"

Zidane donne également de ses nouvelles. "Je suis ici à Marseille, avec mes parents, ma famille, on profite. Je ne suis pas en activité, donc je profite de chaque jour, tout simplement".

Grand suiveur du ballon rond, Zidane regarde tout. "Aujourd'hui, je regarde pratiquement tous les matchs. Je prends plaisir à suivre la Liga, ça me plaît, c’est ouvert. Sinon les matchs anglais, et tous les matchs de l’Equipe de France"

Il dévoile également ses deux joueurs préférés.

"S'il y a un bien un joueur qui me fait lever de ma chaise, c'est Karim Benzema. Peut-être aussi Luka Modric, des joueurs qui avec le ballon, tu as l'impression qu'ils vont le perdre, et puis non, ils arrivent toujours à s'en sortir"

"Si l'adrénaline du haut niveau me manque ? Oui, forcément. Quand on est dehors, on regarde ça différemment. Ça fait 2 ans que je n'ai plus ça, mais ça va venir", concède encore ZZ.

"Revivre et retravailler en France ? Il ne faut rien s'interdire. Je sais ce que je veux, et ce que je ne veux pas. Si cette pause est là, c'est qu'elle doit être là... J'espère me dire que rapidement, je vais pouvoir entraîner". Pourquoi pas ? Zidane répond à sa manière à l'idée de coacher le PSG et les Bleus.

L'avis de Zinédine Zidane sur l'arrivée de Jude Bellingham au Real Madrid...

"Bellingham est un joueur important, d'avenir : il est prêt à jouer au Real Madrid"