Et si Mbappé ne s'engageait pas au Real Madrid ? La partie de poker menteur commence entre les deux parties....

Lundi matin, on a appris que Kylian Mbappé avait signé un accord avec le Real Madrid, et alors que tout le monde semble adopter ce consensus, des rapports alternatifs ont affirmé qu'un accord n'est pas signé.

Selon Relevo, il existe un accord entre les Blancos et Mbappé, et les chiffres de son contrat sont également confirmés. Cependant, ce média affirme que l'accord n'est que verbal en l'état actuel des choses et que la mère et agent de Mbappé, Fayza Lamari, cherche encore à négocier quelques détails supplémentaires en leur faveur. Cette information a depuis été corroborée par ESPN.

Tous les chemins mènent à Madrid

L'un des points de négociation encore en discussion concerne les droits d'image que le joueur et le Real Madrid se partageront. Lamari souhaite également que la présence de Mbappé aux Jeux olympiques soit assurée cet été si la France le sélectionne. En outre, il doit encore régler les conditions de son départ du Paris Saint-Germain, où les deux parties semblent prêtes à négocier que l'attaquant renonce à une partie de sa prime de fidélité de 80 millions d'euros.

Il s'agit en fin de compte d'une question de volonté de la star de partir en bons termes, mais cela ne peut avoir aucune incidence sur son accord avec le Real, puisqu'il est libre de discuter et de signer avec n'importe qui. Les Madrilènes se méfieront évidemment de tout accord verbal, puisque c'est ce qui était en place la dernière fois qu'il les a quittés devant l'autel. En tout état de cause, tous les chemins semblent mener Mbappé à Madrid en l'état actuel des choses.