Pas de contacts entre Thiago Silva et Milan

Le défenseur du PSG, Thiago Silva, n’est pas en discussion avec l’AC Milan, d’après ce qu’a assuré son agent.

Thiago Silva arrive au terme de son contrat avec le PSG. Le chevronné défenseur n’a pas été prolongé par sa direction, et son nom a été cité plusieurs fois comme possible recrue de l’ . Il n’y aurait pourtant rien de concret avec le club lombard.

Alors qu’il avait avoué récemment qu’un retour à San Siro ne serait pas pour déplaire à son client, l’agent de Thiago Silva a affirmé qu’il n’est absolument pas en discussion avec les responsables rossonerri. « Je peux vous assurer que je n'ai eu aucun contact avec Milan, a-t-il clamé à Calciomercato.it. Mais, en même temps, s'il devait quitter le PSG, la pourrait être une opportunité pour l'avenir. »

Thiago Silva est resté trois saisons à l’AC Milan (entre 2009 et 2011), participant notamment à la conquête du Scudetto en 2011.

Dernièrement, sa femme a fait savoir que sa priorité est toujours de continuer avec le PSG, bien que plus le mercato estival approche et plus son aventure parisienne semble toucher à sa fin.