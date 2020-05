PSG, Thiago Silva veut rester selon sa femme

Isabelle Silva s'est livrée dans un entretien avec Le Parisien au sujet de la situation de son mari.

La femme de Thiago Silva a fait un appel du pied aux dirigeants du PSG. Dans un entretien au Parisien, l'épouse du capitaine du PSG affirme que son mari veut prolonger dans la Capitale.

Alors que Thiago Silva sera en fin de contrat en fin de saison, sa femme a indiqué que les négociations pour prolonger étaient à l'arrêt : «Pour le moment, on n'en sait rien. Tout est arrêté à cause du Covid-19. On ne sait même pas quand nous allons rentrer à Paris. Nous sommes dans l'ombre, comme tout le monde.»

"Thiago est très attaché au PSG, aux supporters, à la … Que l'aventure continue ou pas au PSG, il faudra qu'on rentre à Paris pour revoir nos amis. Mais pour nous, ce serait génial de continuer au PSG, on aime le club, la ville, la France. C'est ici que les enfants ont grandi, on aimerait poursuivre nos carrières à Paris.", a ajouté Isabelle Silva. Le message est certainement passé...