Pas de CAN 2025 pour la Guinée, l’Algérie à l’affut

La Guinée se serait vue retirer le droit d’organiser la Coupe d’Afrique des Nations en 2025.

Coup dur pour la Guinée. Selon une information divulguée ce vendredi soir par le média Actu Foot Afrique, ce pays ne pourra pas accueillir la Coupe d’Afrique des Nations en 2025.

Des commissaires de la CAF se sont récemment rendus à Conakry et dans les autres villes de ce pays du centre de l’Afrique et ils ont constaté un retard important au niveau des préparatifs. Les infrastructures ne sont pas du tout prêtes, et le délai de deux ans et demi qui reste d’ici l’entame de la compétition serait insuffisant pour combler tous ces manques.

L’Algérie prête à dépanner

Parmi les pays qui pourraient se substituer à la Guinée il y a l’Algérie. Le grand pays du nord de l’Afrique n’a accueilli cet évènement qu’une seule fois. C’était il y a 32 ans déjà (en 1990). Il s’était porté candidat en 2002 et en 2015 mais sans succès.

L’Algérie organise prochainement la CHAN. De nouvelles enceintes ont été bâties dans cette optique. Ça serait une belle opportunité pour les instances continentales de tester la capacité de cette nation à organiser l’épreuve reine du continent. Il y a deux mois, la ville d’Oran a par ailleurs accueilli les Jeux Méditerranéens et leur bon déroulement a été salué par tous.

Un cas fréquent en Afrique

Ce n’est pas la première fois qu’un pays africain se voit retirer l’organisation de la CAN. C’est même assez courant. On se souvient du cas de Kenya en 1996 ou la Libye en 2014. Il y a aussi eu le retrait du Maroc en 2015 pour cause du virus Ebola.

Pour rappel, la prochaine édition de la CAN se tiendra en 2024 en Côte d’Ivoire.