Partira, partira pas ? La famille de Messi a pris sa décision

On ne sait pas si la famille de Messi va faire pression pour un retour à Barcelone ou accepter l'offre de l'Inter Miami aux États-Unis. Le contrat de Messi avec le PSG expire à la fin de la saison 2022-23, bien qu'il ait une option pour prolonger son contrat d'une année supplémentaire.

Le FC Barcelone aimerait ramener Messi au Camp Nou, mais ses exigences salariales pourraient s'avérer problématiques. Pendant ce temps, il est largement rapporté que l'Inter Miami a mis une offre lucrative sur la table pour que Messi les rejoigne en Amérique l'année prochaine.

Le joueur de 35 ans a rejoint le PSG en provenance de Barcelone sur un transfert gratuit en 2021.

Il a connu une première saison difficile à Paris, n'inscrivant que quatre buts en Ligue 1 sur l'ensemble de la saison et n'ayant pas été à la hauteur de l'élimination du PSG de la Ligue des champions - capitulant après avoir mené 2-0 au score cumulé pour s'incliner 3-2 face au Real Madrid en huitièmes de finale.

Il a pourtant été en superbe forme depuis le début de la saison, enregistrant déjà 12 buts et 14 passes décisives. Mais il semble de plus en plus probable qu'il partira après deux ans, faute d'accord sur un nouveau contrat. Le FC Barcelone est considéré comme le favori pour faire signer Messi cet été.

Messi a battu pratiquement tous les records pendant ses 20 ans au Camp Nou, marquant un nombre incroyable de 672 buts en 778 matchs. Il a également remporté 10 titres de Liga et quatre Ligues des champions, en plus de nombreuses autres distinctions individuelles et collectives.

Mais le FC Barcelone n'a pas réussi à lui faire signer un nouveau bail à l'été 2021 - principalement pour des raisons financières - ce qui a conduit à une conférence de presse d'adieu tristement célèbre au cours de laquelle Messi s'est effondré et a pleuré. Football-transfers affirme ainsi que la décision ultime reviendra toujours à la famille du joueur. On aura sans doute du nouveau après le Mondial.