Quelles sont les paroles et la signification de God Save the King, l'hymne de l'Angleterre ?

Parole, signification, auteur : découvrez toutes les infos sur God Save the King, l'hymne de l'Angleterre et de son équipe de football.

Si pendant la Coupe du monde 2022 au Qatar (du 20 novembre au 18 décembre) vous souhaitez chanter pendant les hymnes nationaux, voici tout ce qu'il faut savoir sur l'hymne de l'Angleterre : God Save the King.

God Save the King et God Save the Queen

God Save the King (« Que Dieu protège le Roi » ou « Que Dieu garde le Roi ») est l'hymne national du Royaume-Uni (et donc de l'Angleterre) même s'il n'a pas un statut officiel ! On ne sait pas qui est en l'auteur mais il est apparu en 1774 ce qui en fait le plus vieil hymne au monde.

Lorsque le souverain est une femme, on utilise un texte modifié : God Save the Queen (« Que Dieu protège la Reine »).

Ainsi, lors du règne de la reine Elizabeth II, de 1953 à 2022, c'est l'hymne God Save the Queen qui retentissait dans les stades.

Depuis son décès le 8 septembre 2022, c'est son fils, le roi Charles III qui a pris sa succession redonnant à l'Angleterre l'hymne God Save The King.

God Save the King est également l'hymne national de la Nouvelle-Zélande et de l'Irlande du Nord (qui fait partie du Royaume-Uni).

God Save the King a-t-il déjà été joué lors d'une Coupe du monde de football ?

Oui, lors de la Coupe du monde 1950, date de la première participation des Three Lions à une phase finale. De la Coupe du monde 1954 à celle de 2018, c'est le God Save the Queen qui a été joué car le souverain du pays était la reine Elizabeth II.

Quelles sont les paroles de God Save the King ?

Les paroles de God Save the King sont les suivantes :

God save our gracious King,

Long live our noble King,

God save the King!

Send him victorious,

Happy and glorious,

Long to reign over us;

God save the King!

O Lord, our God, arise,

Scatter his enemies,

And make them fall!

Confound their politics,

Frustrate their knavish tricks,

On Thee our hopes we fix,

God save us all!

Thy choicest gifts in store

On him be pleased to pour;

Long may he reign;

May he defend our laws,

And ever give us cause

To sing with heart and voice:

God save the King!

Quelle est la signification des paroles de God Save the King en français ?

Que Dieu protège notre gracieux Roi,

Longue vie à notre noble Roi,

Que Dieu protège le Roi !

Rends-le victorieux,

Heureux et glorieux ;

Que soit long son règne sur nous,

Que Dieu protège le Roi !

Ô Seigneur, notre Dieu, surgis

Disperse ses ennemis

Et fais-les chuter ;

Confonds leurs complots,

Déjoue leurs conspirations de filou !

En Toi, nous mettons notre espoir ;

Que Dieu nous protège tous !

Veuille bien verser sur lui

Tes dons les plus précieux ;

Puisse-t-il régner longuement ;

Puisse-t-il défendre nos lois

Et nous donner toujours raison

De chanter avec cœur et à pleine voix :

Que Dieu protège le Roi !