Le Paris FC pourra-t-il jouer à Charléty en cas de montée en Ligue 1 ?

Ce samedi, à l'occasion de la 28e journée de Ligue 2, le Paris FC a battu Niort sur le score de 2 buts à 0. Un succès qui permet au club parisien de conforter sa deuxième place au classement, synonyme de montée directe en Ligue 1 la saison prochaine.

A dix journées de la fin du championnat, le PFC est donc bien placé pour retrouver l'élite du football français et mettre fin à un long purgatoire : sa dernière apparition en Ligue 1 remonte en effet à la saison 1978-1979 !

Si les dirigeants du PFC ne veulent pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ils planchent déjà sur les conséquences d'une accession en Ligue 1. Et le dossier le plus chaud concerne le stade Charléty, l'antre du PFC depuis 2007.

Renforcer la sécurité après les incidents en Coupe de France

Selon les révélations du quotidien Le Parisien, le stade est actuellement homologué pour recevoir des rencontres de Ligue 1 mais pourrait se heurter à l'instauration d'une jauge pour les spectateurs voire à l'interdiction de déplacements des supporters adverses.

Ces possibles restrictions font suite aux graves incidents survenus lors de la rencontre en Coupe de France le 17 décembre dernier contre l'Olympique Lyonnais. Le match n'est jamais allé à son terme après des débordements dans les tribunes et les deux clubs ont été exclus de la Coupe de France.

Renforcer la sécurité du stade Charléty aura un coût financier qu'est prêt à supporter la mairie de Paris. Selon le Parisien, la municipalité « va prendre en charge les premiers travaux à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros. Ils concernent la mise en place d'un filet protecteur dans le parcage visiteur, le rehaussement des grilles et la pose d'un clos à vue pour que le stade ne soit plus visible depuis le boulevard Kellerman. »

Le stade Charléty en partie reconstruit ?

« On peut monter en L1 à Charléty mais on ne pourra pas s'y maintenir durablement », répète régulièrement Pierre Ferracci, le président du PFC.

Pour pouvoir rester à Charléty, une rénovation voire une reconstruction partielle du stade est envisagée. Partenaire du club, l'entreprise Vinci devrait participer à ces travaux d'envergure.

Adjoint au sport à la mairie de Paris, Pierre Rabadan explique dans les colonnes du Parisien que cette reconstruction devra se faire avec l'accord des deux autres clubs résidents, le Paris Université Club et le Paris Volley (la salle Charpy, située dans l'enceinte de Charléty, n'est pas utilisable lors des matches de foot) : « Il y a plusieurs acteurs et utilisateurs à prendre en compte. Il y a des discussions, les choses se sont un peu tempérées par rapport à il y a quelques mois (avec le PUC). À la mairie, on est là pour apaiser tout ça. Il n'y a pas d'opposition de notre part et des autres clubs. »

Le Parc des princes comme solution temporaire ?

En cas de travaux, le PFC pourrait être contraint de déménager pendant une certaine période.

La saison dernière, alors que le club jouait déjà la montée (élimination lors des barrages d'accession), Pierre Ferracci avait expliqué qu'il avait deux solutions de secours si le PFC ne pouvait jouer à Charléty : « C'est encore trop tôt pour savoir si on jouera dans un stade partiellement en chantier ou si on devra trouver une solution intermédiaire. Si on doit jouer temporairement ailleurs, je tiens à rester à Paris. Il n'y a donc que le Parc des Princes et Jean-Bouin. Dans ce cas-là, on devra trouver un accord temporaire avec les occupants (le PSG et le Stade Français, n.d.l.r.) et la Mairie de Paris. »

Un retour au Parc des princes raviverait les souvenirs des plus anciens supporters du PFC. Lors de ses trois seules saisons en Ligue 1, c'est dans la prestigieuse enceinte parisienne que se produisait le PFC.