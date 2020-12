"Parfois c'est une bonne chose de toucher le fond", affirme l'ancien adjoint de Setien

La déroute du Barça en Ligue des champions face au Bayern Munich cet été a été fatale à Quique Setien sur le banc blaugrana.

L'ancien adjoint de Quique Setien au a déclaré que le 8-2 humiliant aux mains du était dû à des années d'échecs au club.

Le Barça s'est qualifié pour les quarts de finale de la de l'UEFA la saison dernière en battant 4-2 sur l'ensemble des deux matches, mais la marche suivante s'est avérée bien trop élevée pour les Blaugrana, broyés par la machine bavaroise.

La défaite contre le Bayern n'a pas été une honte totale, puisque les coéquipiers de Robert Lewandowski ont remporté le titre grâce à leur victoire en finale contre le Paris Saint-German. Setien a été limogé quelques jours plus tard, et son second, Eder Sarabia, s'est ouvert sur cette défaite surprise, affirmant que le résultat était dû à des années de mauvaise gestion au sein du club catalan.

"En Ligue des champions, après avoir joué un grand match retour contre Naples, le Bayern était le suivant", a déclaré Sarabia dans une interview accordée à Marca.

"Lors de ce match, il était évident, comme chacun sait, que le résultat était la conséquence de nombreuses années et de beaucoup de choses qui n'avaient pas été bien faites. Mais nous sommes très calmes et fiers du travail que nous avons accompli.

"Je ne fais pas de cauchemars sur le Bayern parce qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas sous notre contrôle. Vous l'analysez et il ne fait aucun doute qu'ils étaient meilleurs, ils ont passé une excellente journée bien que nous ayons aussi eu nos moments. Je me souviens d'un moment de Luis Suarez, d'un autre quand Busquets a frappé le poteau... le match aurait pu changer.

"Mais c'était la conséquence de beaucoup de choses dans le passé, nous regardons vers l'avenir. Il y a des joueurs comme [Gérard] Piqué qui sont venus et qui ont bien expliqué les choses. Quand vous n'avez pas bien fait les choses pendant si longtemps, ce genre de choses arrive."

Le Barca ne se porte pas bien cette saison et occupe actuellement la huitième place de la , à 12 points du leader, l'Atlético de Madrid.

Malgré un mauvais départ sous la houlette de Ronald Koeman en championnat, Sarabia estime que la défaite face au Bayern a été le point le plus bas du club. "Parfois, il est bon de toucher le fond pour relever la tête, a-t-il déclaré. C'était notre tour. C'est dommage ce qui s'est passé, mais nous n'avons aucune rancune."