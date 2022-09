Paredes signe à la Juventus, Del Piero pas du tout emballé

Alessandro Del Piero, l’ancien grand attaquant de la Juventus, n’est pas certain que Leandro Paredes règlera les problèmes de la formation bianconera.

Alessandro del Piero, ancien grand joueur de la Juventus, estime que la nouvelle recrue Leandro Paredes ne suffit pas à l'équipe de Massimiliano Allegri. Il espérait d’autres au regard de toutes les défections qu’il y a actuellement au sein de l’équipe première.

Un mercato qui laisse à désirer pour la Juventus

Le milieu de terrain du PSG a rejoint la Juve sous forme de prêt pour une saison. Après la victoire de la Juve (2-0) sur Spezia, Del Piero a été invité à commenter cette acquisition. Il Pinturicchio n’a pas sauté au plafond et a confié : "Je ne pense pas que Paredes soit suffisant, Allegri doit être capable d'aligner l'équipe qu'il a en tête. Il a besoin de (Paul) Pogba, il a besoin du meilleur (Angel) Di Maria, il a besoin de (Federico) Chiesa. Même aujourd'hui (mercredi), la Juve n'a pas bien joué, elle a beaucoup souffert et je m'attends à un meilleur rendement de sa part".

Après avoir réalisé deux saisons décevantes, la Juventus était attendue pour opérer un mercato ambitieux. Or, elle a surtout mis la main sur des joueurs qui étaient en fin de contrat ailleurs ou obtenus en forme de prêt, tels que Pogba, Paredes, Di Maria et Milik. Son investissement le plus cher concerne le défenseur de Torino Bremer (41M€) et c’est le seul pour lequel la Vieille Dame a déboursé plus de 12M€.