Parcours, nationalité... Tout sur Sofiane Sidi Ali, le nouveau convoqué de Gattuso

Pour le match contre Rennes, Gennaro Gattuso a fait le choix de convoquer un joueur jamais appelé en pro, Sofiane Sidi Ali.

Est-ce le nouveau Apruzesse ? Un joueur de 28 ans, jamais retenu en équipe première de l’OM, pourrait faire son apparition dimanche avec l’équipe phocéenne à l’occasion du match contre le Stade Rennais en Coupe de France. Il s’agit de Sofiane Sidi Ali.

Sidi Ali, le buteur de la réserve de l’OM

Il s’agit d’un attaquant de la réserve. L’entraineur italien a fait appel à lui en raison des nombreuses défections qu’il a en attaque. Les Sarr, Harit et Ndiaye sont tous absents pour cause de la CAN.

L'article continue ci-dessous

Sidi Ali est un franco-algérien. Il possède les deux nationalités. Mais, évidemment, il n’a jamais été convoqué dans aucune de ces deux sélections nationales.

Les fans de l’équipe B de Marseille, qui évolue en N3, le connaissent bien. Cette saison, il a inscrit 13 buts en 17 parties. Un ratio intéressant et qui a donc poussé Gattuso à le récompenser. Reste à savoir s’il aura la chance ou pas d’enfiler la tunique olympienne.