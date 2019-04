Papin : "La véritable arme du PSG n'est pas Neymar, c'est Mbappé"

Jean-Pierre Papin, dont la performance a été égalée par Kylian Mbappé, clame son admiration pour le jeune champion du monde.

En inscrivant un triplé face à son club formateur dimanche soir (3-1), Kylian Mbappé est devenu le premier joueur français a atteindre la barre des 30 buts en championnat depuis Jean-Pierre Papin il y a 29 ans. "Il était temps ! On a fait partie de l’histoire, c’est déjà bien, et c’est bien quand d’autres améliorent les choses. 30 buts, c’est beaucoup, surtout pour un gamin de 20 ans. La différence avec moi, c’est que je l’ai fait une fois, et lui, il va le faire à plusieurs reprises", s'est exclamé "JPP" dans un entretien accordé au Parisien.

"Je n'ai jamais compris pourquoi on le faisait jouer sur un côté"

L'ancien Ballon d'Or va plus loin. Selon lui, Kylian Mbappé est tout simplement l'atout offensif numéro 1 du club de la capitale. "Il joue souvent, parce qu’il y a beaucoup de blessés. La véritable arme du PSG, ce n’est pas Neymar, c’est lui. On pouvait s’en douter. Même si Neymar est galactique, la vraie star du PSG, c’est Mbappé. Depuis deux ans, Neymar réalise des coups d’éclat parfois fabuleux, mais Mbappé est là tout le temps".

Papin est également revenu sur son positionnement. Pour l'ancien buteur de l'OM, il est très clair que Kylian Mbappé est un joueur d'axe. "Je n’ai jamais compris pourquoi on le faisait jouer sur un côté. Parce qu’il va très vite et fait des différences, sans doute. Mais il aime tellement la profondeur… Et dans ce registre, on n’est jamais aussi dangereux que dans l’axe. Il est capable de partir de la droite, de la gauche, il n’a pas de poste fixe, mais à chaque fois, c’est la même limonade : une feinte, une accélération, et adieu !".

Ce qui pousse Jean-Pierre Papin à s'interroger sur l'utilisation d'Edinson Cavani dans le futur. "Sur ces derniers matchs, j’ai eu l’impression que Cavani n’avait jamais joué au PSG, tellement Kylian a marqué de buts. C’est difficile, parce que je suis fan de Cavani, c’est un choix très compliqué pour Tuchel, qui a deux gâchettes parmi les meilleures du monde. Il faut accepter d’en mettre une en bémol, parce que l’autre est en pleine bourre. Je n’aimerais pas avoir à gérer cela".