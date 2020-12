Panzo, le défenseur de Dijon et de l'Angleterre U21 pisté par l'Udinese et le Sporting

L'ancien défenseur de Chelsea s'est révélé en France et suscite l'intérêt de plusieurs clubs.

Défenseur de l'équipe d' U21, Jonathan Panzo a rejoint cet été le FCO, pensionnaire de , mais l' et le Sporting CP suivent le joueur de très près dans le cadre d'un éventuel transfert.

Né le 25 octobre 2020 et âgé de 20 ans, Panzo devrait sans aucun doute participer au Championnat d'Europe des moins de 21 ans 2021, dont la phase de groupes se jouera en mars prochain, et est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs espoirs du football anglais au poste de défenseur.

Formé à , Panzo a quitté l'Angleterre en 2018 pour rejoindre l'AS . Il n'a fait que trois apparitions avec l'équipe première du club de la Principauté (2 matches en et un troisième en ) avant d'être prêté en août 2019 au Cercle de Bruges, un club affilié à l'ASM.

Plus d'équipes

Cet été, Panzo a été recruté par Dijon, impressionné par ses performances en pour un montant de 2 millions d'euros.

Mais est-il dans son intérêt de quitter si rapidement Dijon pour rejoindre le ? Le championnat portugais est jugé attractif par les jeunes joueurs anglais pour progresser. Eric Dier avait montré la voie en jouant pour le Sporting avant de rejoindre . On peut également citer d'autres exemples comme Marcus Edwards (Vitoria Guimarães), Angel Gomes (Boavista en prêt du LOSC) et Ryan Gauld (Farense).

Quant à l'Udinese ( ), ce club italien peut s'avérer est un bon choix pour rejoindre… l'Angleterre. En effet, Giampaolo Pozzo est le propriétaire de l'Udinese et son fils Gino celui de (relégué à l'issue de la saison dernière de la en Championship). Pas moins de 52 joueurs sont passés par les deux clubs au cours des dix dernières années comme par exemple Gérard Deulofeu.

L'article continue ci-dessous

Sélectionneur de l'équipe des moins de 21 ans de l'Angleterre, Aidy Boothroyd suit avec attention les performances de Panzo et il ne tarit pas d'éloges sur le jeune défenseur : « Dijon traverse une période compliquée en Ligue 1 mais il joue chaque semaine ce qui lui permet de progresser. C'est le même cas de figure pour Trevoh Chalobah qui est à Lorient. Nous avons beaucoup de joueurs hors de l'Angleterre comme Jude Bellingham à Dortmund. Nous voulons que ces jeunes jouent le plus possible pour aider la sélection des moins de 21 ans et dans quelques années, celle des A. »

Cette saison, avec Dijon, Panzo a pris part à dix matches de Ligue 1 dont neuf en tant que titulaire. Son contrat avec le club bourguignon expire en juin 2023 mais cela ne devrait pas pour autant calmer les ardeurs de l'Udinese et du Sporting.

Traduction et adaptation du texte original « Dijon and England U21 defender Panzo being tracked by Udinese and Sporting » par Xavier Béal.