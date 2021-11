Palmeiras remporte la Copa Libertadores

Pour la troisième fois de son histoire, et la deuxième d’affilée, l’équipe paulista de Palmeiras est allée chercher la Copa Libertadores. En finale, disputée à Montévidéo, la formation coachée par le jeune portugais Abel Ferreira a pris la mesure de Flamengo (2-1). Il faut remonter à 2001 pour retrouver la trace d'une équipe sacrée deux fois de suite dans cette épreuve (Boca Juniors).

L’erreur fatale d’Andreas Pereira

Le succès a cependant été long à se dessiner puisque ce n’est qu’en prolongation qu’Alviverde a réussi à se détacher à la marque. Pour cela, elle peut remercier Deyverson, auteur du but décisif (95e) mais aussi et surtout Andreas Pereira, le milieu adeverse. L’ancien joueur de MU a commis une erreur monumentale en perdant le cuir devant sa surface.

Pour le Flamengo, ce fut un vrai coup dur. Surtout que le « Mengao » avait réussi à revenir au score en seconde période grâce à sa star, Gabigol. A la 72e minute, l’ancien intériste trouvait la faille sur un tir rasant, avec un ballon mis dans un trou de souris. Il s’agissait de sa 11e réalisation dans cette Copa Libertadores.

Avec ce but, Flamengo avait répondu au but de Raphaël Veiga, qui lui est survenu beaucoup plus tôt dans le match (5e). Ayant donc dominé durant la majeure partie du match, le Palmeiras a donc mérité ce sacre.

Palmeiras rejoint un club très fermé

Palmeiras égale le Santos, le Gremio et le Sao Paulo comme clubs brésiliens les plus titrés dans cette compétition. Et il n’est plus qu’à deux sacres du record absolu, détenu par le géant uruguayen de Penarol.

Au début de l’année prochaine, Luiz Adriano et consorts vont disputer aux Emirates Arabes Unis la Coupe du Monde des clubs. Avec l’objectif de faire mieux que l’année dernière, où ils s’étaient faits sortir dès les demi-finales.

A noter que l’ancien milieu de la Juventus, Felipe Melo, est entré pour les 8 dernières minutes de la finale ce samedi. Il a pu ainsi triompher face au club où il a été formé.